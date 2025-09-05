fwee唇露買一送一？限時9.5-9.11「玫瑰心動鎖色唇露」優惠，18款玫瑰色打造浪漫唇妝

韓國人氣美妝品牌fwee新品「玫瑰心動鎖色唇露」將搶先韓國，由9月5日起在「fwee Agit」香港專門店隆重登場，帶來18款玫瑰靈感色調，完美捕捉玫瑰從初綻嬌嫩到深邃霧感的萬千風情。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

有用過fwee唇露的朋友都知，其水光感唇露如晶瑩露珠，而且輕盈透亮，完美塗出「員瑛嘴」。今次新品「玫瑰心動鎖色唇露」，18款色以浪漫玫瑰色為主，有水光感、柔霧感款式，總有一款能滿足各位唇膏迷。唇露更獨家加入Color Fitting配方讓色澤緊貼雙唇，持久綻放紅潤光彩；還注入玫瑰果油及霍霍巴籽油，同時更滋養雙唇，隨時間更添自然光澤，打造令人心動的專屬玫瑰唇妝。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

重點是，「fwee Agit」香港專門店特設3項禮遇，各位fwee迷，真的要衝了！

1. 包括9月5日至9月11日全線「玫瑰心動鎖色唇露」買一送一

2. 即日起至9月23日全店正價商品9折及完成指定步驟獲贈贈禮

3. 以及9月19日至10月12日全單折後消費滿指定金額獲香港限定色Golden Keychain及Re-scoop卡或布丁膏分裝鎖匙扣

fwee 「玫瑰心動鎖色唇露」$118

「fwee Agit」香港專門店

地址：香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡G樓G19

營業時間：星期一至日，11am-10pm

