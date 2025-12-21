G-DRAGON公開MAMA花絮為宏福苑大火更改演出 揭當日疑黑面原因：訊息完全沒傳達出去

大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，截至昨日（12月20日）已有161人罹難。這場大火令舉世震驚，香港全城陷入傷感，而韓國年度盛事MAMA頒獎禮在慘劇發生後兩天，即11月28至29日繼續如期在港舉行，主辦方改以「Support Hong Kong」為主題，希為災民帶來慰藉與力量。當晚許多表演藝人改動了衣著或曲目，其中K-Pop天王G-DRAGON（權志龍）穿上一身黑衣，於胸口分別扣上白花及黑絲帶獻唱《Drama》、《Heartbreaker》及《無題》（Untitled, 2014）等歌曲，但他事後在官方播出自己的片段中給予拇指向下（thumbs-down）的負評符號，以示不滿意自己表現。

GD來港後看到宏福苑火警片段，即時坐立不安，其後決定更改表演內容。（YouTube@OfficialGDRAGON截圖）

昨晚GD 公開MAMA幕後花絮片段，透露上台表演前的心路歷程，其善良與關心別人的個性獲得許多人讚賞。而GD關心宏福苑的災民，不限於早前宣布捐出100萬港元，而且G-DRAGON基金會宣布成立專家組成「香港火災救濟委員會」，打算以藝術療癒協助災後重建，聯同JUSPEACE基金會分享以藝術為基礎的療癒計劃和營運經驗，幫助香港開展更具本土特色的災後重建工作，而GD更表示「一場災難並非只是一座城市的問題，最終需要全人類共同承擔責任」，他以身作則去示範如何共同承擔。

在MAMA幕後花絮片段中，記錄了GD對於睽違多時的大型回歸舞台充滿雄心壯志，在最後彩排中精力充沛，親自確認每一個爆破點與舞蹈細節，展現了其標誌性的完美主義。他其後乘私人飛機來港，為演出作最後綵排，但在休息室看到電視播出關於宏福苑大火的畫面，GD憂心地說：「真是的……那個……那樣的話怎麼辦呢？……我的表演不是這種感覺……」

GD在場館內顯得惆悵和焦慮，不時低頭沉默，甚至嘆氣連連，最終GD與製作團隊召開緊急會議，他毅然決定刪減原定最精彩的爆炸性環節，將表演調整為肅穆與祈福，展現出作為人類看到慘劇發生時的人性擔當。GD在更改原定表演內容時，內心不無掙扎，他直言：「老實說，為了這次在香港的回歸舞台，我們團隊準備了整整半年。大家現在看到的這裡（指著流程表），本來設計了今晚最高潮、最炸裂的瞬間，我們為此練習了上百次。突然要親手把它拿掉，從專業角度來看，這場秀是不完整的，這真的很痛苦，我也覺得很對不起等待已久的粉絲。」

GD向來追求舞台上的完美表演，上台前一定經過充分演練，臨時把表演推倒重來，對他來說亦是極大挑戰，但他目睹火災畫面後，還是下了決定，「當我看著新聞畫面……這座城市現在有人正在受苦。在距離我們這麼近的地方發生了這樣的不幸，如果我還在台上毫無顧忌地狂歡、製造爆炸聲效，這樣真的對嗎？我的心裡過不去」。

G-DRAGON穿上一身黑衣，於胸口分別扣上白花及黑絲帶，以示對火災死者作出悼念。（YouTube@OfficialGDRAGON截圖）

就連服裝都作出了改動，GD當晚穿上黑衣之餘，更繫上黑絲帶表達對死難者的哀悼，而白花也有深思，「這是粉絲做的，看了後發現與我的意思契合…因為白色花代表哀悼，所以我覺得這個很好，就把它延伸了」。

GD不滿意自己在MAMA頒獎禮的表現。（YouTube@OfficialGDRAGON截圖）

GD於11月29日獲頒「年度藝人」大獎，並憑《DRAMA》MV獲「最佳男舞者表演」殊榮，發哥周潤發頒獎前在台上率領全場為宏福苑火災遇難者默哀，而GD表演時因MAMA當晚音響出現問題及流程出錯，令其演出水準大打折扣，所以他回到後台時顯得很沮喪，嘆氣直言：「今天看甚麼都不順眼，感覺都不太滿意，我覺得那個訊息完全沒有傳達出去吧？」

GD認為自己想傳遠的訊息未能完全傳達出去。（YouTube@OfficialGDRAGON截圖）

GD認為播歌時機不對，「本應該要留點…時間間隔再放的，我還沒到點就放了」，其團隊成員亦指「一切都太匆忙了」。而GD其後更稱自己「還沒暖身」，在還沒進入狀況就突然開始。懊惱地表示「就在前一天，明明還有選擇，要不只唱一首，要不只頒獎，或者乾脆不做……這是一個污點啊污點」。

GD表演後跟頒獎嘉賓發哥合照。（YouTube@OfficialGDRAGON截圖）

雖然GD不滿自己表現，但他追求完美的鬥心已獲得大量網民讚好，粉絲（VIP）們紛紛表示淚目，留言道：「這就是我們愛了十幾年的男人，他的溫柔總是在細節裡」、「看到他在後台糾結痛苦的樣子真的很心疼，但他做出了最正確、最偉大的選擇」。

許多非粉絲的香港網民也被深深打動，稱讚道：「作為一個外國藝人，在來到香港的時刻，能對本地發生的事有這份敏感度和心意，真的非常難得」、「這才是真正的巨星風範，始於顏值，陷於才華，忠於人品」。