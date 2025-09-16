G-Dragon演唱會飛騙案涉款2千萬牽涉娛圈中人？黃牛黨報《東張》 指幕後仲有Big Boss

上月K Pop人物G-Dragon舉行三場香港演唱會

近年唔少演唱會都出現假飛或者「走數」事件，上月K Pop人物G-Dragon嘅三場香港演唱會，同樣唔少人中招。TVB《東張西望》一連兩晚報導話，近一個月內接獲多人舉報買GD演唱會受騙，更指當中一個內部票騙局，涉及金額高達2000萬元！而且連被指係騙徒嘅「中間人」原來都中招，聲稱有big boss喺背後，十足TVB劇要搵final boss嘅劇情一樣。

東張西望

報導首先搵到2位G-Dragon歌迷，佢地透過親友向自稱有內部飛嘅人訂飛，票價比正價高出一至三千元不等。到佢地俾晒錢，有關方面開show前一日先通知話「冇飛」，本來應承3星期內完成退款手續，但係一路得個拖字，至今買飛嘅錢仍未收得返。苦主話收到負責訂票嘅人回覆，指內部有人涉嫌虧空公款，情況複雜所以一直推遲。

東張西望

另一位苦主Bess同樣追討不果，於是加入網上嘅苦主群組，發現至少有近百人中招，估計涉及金額約300萬元。Bess話呢個買飛集團有如金字塔式運作，佢地買飛嘅只係「散戶」，而受託嘅中間人「艇仔」都係從上層拎飛食差價，每張飛賺50至150蚊不等。《東張》順藤摸瓜咁搵到「艇仔」之一黎先生，黎生話自己都係過去都做過其他演出嘅「艇仔」，次次都冇事﹐但今次G-Dragon開show前一日佢先知冇飛，自己亦都收唔到退款，而家好大壓力。

東張西望

《東張》話，後來就連黎先生嘅3位上層F小姐、Q小姐及H先生都主動搵節目組做訪問，佢地都話自己係向一位名叫Spencer嘅人拎飛。Q小姐話Spencer聲稱識得圈中人，有辦法拎到內部門票，之前試過訂鄭秀文、薛之謙等歌手演唱會飛都冇出事。F小姐經Q小姐介紹下向Spencer訂飛，甚至連內地、澳門演出對方都有辦法，所以無太多懷疑，H先生收到訂飛錢就會即時轉帳俾Spencer。

東張西望

結果去到G-Dragon演唱會，H先生同其他幾層一樣，開show前一日Spencer先通知冇飛，對方更指係上級嘅上級hold起門票，因此H先生等人都唔知咩原因。Spencer甚至叫H先生佢地退款俾苦主先，又話自己都揞荷包「頂咗兩個40張」。去到演唱會後一個月有多，H先生都未收到Spencer退款。

《東張》節目組向「圈中人」求證，對方以律師信回應話唔識Spencer。

至於Spencer聲稱係向認識嘅女性娛圈中人拎飛，《東張》節目組向「圈中人」求證，對方以律師信回應話唔識Spencer。至於由受訪者所提供嘅三個電話號碼，節目組打勻都未能聯絡到Spencer。

