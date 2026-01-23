G-DRAGON 出任 Casetify 首位「Global iCON」，金屬流線盡顯前衛未來感

在慶祝成立 15 週年的重大時刻，國際知名的時尚生活配件品牌 Casetify 宣布任命韓國多棲藝術家 G-DRAGON 為首位「Global iCON」，攜手揭開週年慶典的序幕，共同探索創意與文化交融的全新領域。此次合作不僅標誌著 Casetify 品牌精神的飛躍，也彰顯了GD 在音樂、時尚與藝術領域的非凡影響力。

G-DRAGON，身為 K-Pop 樂壇的巨星，以其高度創新與獨具一格的風格，成為時尚界和音樂界的指標性人物。他的個人品牌 PEACEMINUSONE 更是將藝術、時尚與文化完美結合的典範。他所帶領的創意合作，無疑會為 Casetify 注入新的活力，開啟更具前瞻性的創意篇章。

廣告 廣告

15 週年 iCON 企劃的主題為 CHROMATIC: FORMS & HUES，展現藝術二元性的強大張力。Casetify 將於 1 月 26 日推出多款新的金屬流線手機殼及時尚配件，致敬 GD 獨特的個性與藝術視野。

G-DRAGON 出任 Casetify 首位「Global iCON」，金屬流線盡顯前衛未來感

CHROMATIC: FORMS 主打金屬流線手機殼。此系列採用高級鋁材打造，延續流線型設計，盡顯前衛未來感。同時上線的還有一系列金屬配件，包括新款金屬手機掛繩、2合1金屬鏈背帶，以及可個人化定製的金屬吊飾串珠，讓科技配飾成為個人風格的延伸。

G-DRAGON 出任 Casetify 首位「Global iCON」，金屬流線盡顯前衛未來感

而 CHROMATIC: HUES 則為經典的流線手機殼注入 5 款鮮豔奪目的全新配色。這些充滿活力的色調旨在激發創作能量，大膽彰顯個性美學。型格加活力色彩，在這道創意與時尚的邊界中，你又會怎樣選？

G-DRAGON 出任 Casetify 首位「Global iCON」，金屬流線盡顯前衛未來感

更多相關優惠：

👉AirTag 平替推介！大牌定位器 HK$59 鑰匙錢包背包一鍵搜尋

👉氣溫驟降要保暖！網店暖風機最平 HK$188 起，紫外線冷暖風扇連加濕器半價登場

👉Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 現今年新低價，HK$2,183 擁有高效能平板＋原廠 S Pen

👉LG優惠｜LG 蒸氣洗衣乾衣機預購即享 92 折，號稱全港最薄＋蒸氣除蟎

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk