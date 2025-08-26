天文台料低壓區本週中入南海
G-DRAGON同款香水推薦Top11！最平$164入手「龍式香味」，從麝香到白百合每款都精緻高級
韓國巨星G-DRAGON在8月18日迎來37歲生日，8月基本上都變成了「GD月」，全球粉絲都紛紛為他送上祝福，香港更有沉浸式展覽《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION: Übermensch》正在舉辦。G-DRAGON從獨樹一幟的音樂到引領潮流的時尚風格，他的個人魅力簡直無處不在，甚至連他私藏的香水也成為粉絲追捧的焦點。以下即為大家推薦值得入手小眾香水，當中包括連G-DRAGON都喜愛的香水品牌，不但價格親民，品質更是絲毫不輸名牌香水！
小眾香水推薦1. Frédéric Malle 獵心麝香
HK$590/10ml；HK$1,390/30ml；HK$1,790/50ml；HK$2,690/100ml
如果要說最能代表權志龍氣場的香水，非Frédéric Malle的獵心麝香莫屬。由調香大師Maurice Roucel創作，被譽為「瓶中之火」，香氣大膽而性感。前調以薰衣草與香檸檬揭幕，中段由肉桂與丁香交織出辛香暖意，最後以香草、麝香與琥珀鋪陳，營造濃烈卻細膩的尾韻。它並不是一款討好眾人的香氣，而是自我風格的極致展現，難怪會成為G-DRAGON私下珍藏的香水之一。
小眾香水推薦2. hetras #02 Atelier Tea
HK$408/50ml
韓國小眾香氛品牌hetras因G-DRAGON曾在節目中推薦而爆紅，由頂尖調香師研製的系列，以天然原料呈現細膩香氣。其中最受歡迎的#02 Atelier Tea宛如暖茶中點綴一抹佛手柑，溫潤耐聞。
小眾香水推薦3. Tamburins BLUE HINOKI
₩45,800/14ml（約HK$258）
邊佑錫愛用的Tamburins BLUE HINOKI以水生調為核心，融入海鹽的清冷氣息，前調如海風輕拂，瞬間帶來涼爽感。中調檜木的沉穩木香緩緩浮現，後調漂流木與乳香的溫潤餘韻，讓香氣乾淨而深邃。這款香水以海灘元素包裝，收藏價值極高。
小眾香水推薦4. Kilian FLOWER OF IMMORTALITY
HK$2,350/50ml
aespa Winter也喜愛的Kilian FLOWER OF IMMORTALITY與她的甜美形象完美融合，猶如一顆鮮嫩的水蜜桃。鳶尾花的脂粉質感讓果香更真實細膩；中調玫瑰與黑醋栗增添花香層次，甜美中透著高雅氣質；後調有香草與麝香的溫暖基底，讓香氣甜而不膩。
小眾香水推薦5. Fischersund FLOTHOLT
HK$1,759/50ml
(G)I-DLE舒華鍾情的Fischersund FLOTHOLT與她的獨特氣質格外契合，散發著極簡的藝術氣息。這款中性木質調香水融合海水、黑沙灘與冷空氣的清冽前調，喚起冰島的純淨自然；中調木質香的溫潤，後調煙燻木與琥珀的深邃層次，彷彿將冰島的孤寂景致封存。
小眾香水推薦6. SHIRO 白百合香水
4,180円/40ml（約HK$222）
在日系香氛品牌中，SHIRO無疑是許多人心中的必收品牌。其中，白百合香水更是高人氣的代表作。清新的佛手柑與黑加侖拉開序曲，隨後轉入柔美的百合、茉莉與玫瑰，尾韻再由琥珀與檀香疊加麝香，營造出溫柔且富有質感的氛圍。
小眾香水推薦7. LUSH 花漾美人香水
HK$350/30ml
提到LUSH，許多人會先想到沐浴產品或護膚產品，，但其實它的香水系列同樣出色。這款香水將果香與草本完美融合，香檸檬與橙花的清甜搭配迷迭香的草本氣息，再由橡苔與白松香增添自然底蘊，非常適合喜愛自然氛圍的人。
小眾香水推薦8. ZARA VETIVER PAMPLEMOUSSE 香根草柚子淡香精
5折優惠價：HK$164
原價：HK$329
以高CP值聞名的ZARA香水系列，而這款VETIVER PAMPLEMOUSSE更被譽為「最強柚子香」。明亮的葡萄柚與檸檬釋放滿滿活力，後調則由香根草鋪陳，增添木質的溫潤感。香調清爽卻不失穩重，尤其適合炎熱夏季，讓人一噴即感到清涼舒暢。
小眾香水推薦9. Elizabeth Arden 白茶淡香水
HK$500/100ml
白茶系列向來是Elizabeth Arden的代表作，前調由紅橙與安琪梨帶來果香甜感，中段則以鈴蘭、荷花與海洋調展現透明輕盈的氛圍，最後再以麝香與琥珀收尾，營造夏日午後微風的舒心感受。
小眾香水推薦10. Bon Parfumeur 201
HK$430/30ml
法國小眾香氛Bon Parfumeur一直以數字為系列特色，201則以青蘋、佛手柑與黑加侖葉為前調帶出活力果香；中調花卉如玉蘭與小蒼蘭營造柔和氣質；尾韻再以雪松和香根草收尾，讓整體香氣空靈而耐聞。這款香水在日本十分暢銷，特別受到喜愛清新花果調的人追捧。
小眾香水推薦11. WA:IT HITO Eau de Parfum
€150（約HK$1,374）
來自日義的「混血」香氛品牌 WA:IT堅持天然萃取工藝，其中經典的HITO Eau de Parfum將柑橘、柚子與無花果交織，清新卻不甜膩；中調則揉合牡丹、玫瑰與日本紅茶，細膩而高雅；尾韻由櫻桃木、雪松與白麝香乾淨收束，香氣如棉質白襯衫般自然耐聞。
相關文章：23歲「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie同款香水清單公開！TOM FORD、Byredo...必收藏的「千金香水」是哪款？
