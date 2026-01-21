G-DRAGON 擔任 CASETiFY 全球品牌大使！同期推 CHROMATIC 系列配件、1 月 26 在港開賣

數碼時尚生活配件名牌 CASETiFY 早前宣佈，正式委任全球知名巨星 G-DRAGON 為首位 Global iCON 全球品牌大使，並同期推出品牌 15 週年企劃 CHROMATIC 系列主題精品，囊括手機殼、掛繩及配飾、背帶等多項產品。

據 CASETiFY 公佈資訊，G-DRAGON 作為全球大使，將重新定義品牌態度及未來一年創意方向，並會在不限於電子配件領域作全方位產品互動。

▲ CHROMATIC：FORMS 系列產品

廣告 廣告

而作為 15 週年 iCON 企劃重點產品的 CHROMATIC 主題概念，就分別具備金屬風格的 FORMS 系列、跟走鮮艷奪目路線的 HUES 手機殼。

▲ CHROMATIC：HUES 系列手機殼

CHROMATIC：FORMS & HUES 產品，將於 1 月 26 日（下週一）起在全線 CASETiFY Studio 及官方網店發售，產品售價為 $79 至 $659 港元。

Mobile Magazine 短評：雖新聞稿顯示 CHROMATIC 系列產品以 iPhone 為主，但按慣例像 Samsung 等品牌手機亦會有相關配件推出，有興趣用家可留意。

資料來源：CASETiFY