G-Dragon小雛菊積木禮盒香港預購！GD親自設計、數量有限、$499預購

內地火鍋店海底撈，去年發生食客向湯底小便事件，法院判決兩名涉事的未成年人及其監護人，向海底撈公開賠禮道歉，監護人賠償海底撈經濟損失220萬元人民幣。 涉事的其中一名17歲唐姓被告及其父母，昨日在內地媒體刊登致歉聲明，青年承諾會改過自新。 聲明中，唐某的父母表示，作為監護人，對於孩子做出的不當行為深表歉意，對判決結果沒有異議，今後一定引以為戒，同時加強對孩子的教育，引導他成長為一名行為規範的好公民。 事發在去年3月，網上流傳一段有男子在海底撈店內向火鍋鍋底小便的影片，影片顯示，一名男子在海底撈的店內，站到枱面上，期間有液體澆進面前的火鍋鍋底。上述事件引發內地網民的廣泛關注，涉案二人事後被警方行政拘留。

信報財經新聞 ・ 6 小時前