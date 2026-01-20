G-DRAGON擔任CASETiFY「Global iCON」，VIP準備好課金購入偶像同款手機殼

「GD勢力」又跨越一大步，今次是CASETiFY，官方宣布G-DRAGON成為首位 「Global iCON」，並為品牌15週年慶典揭開序幕，已經預計到會有話題搶手聯名會上架，各位VIP要準備好課金了！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

CASETiFY圖片

G-DRAGON擔任CASETiFY「Global iCON」的角色將超越單純的廣告宣傳，他將重新定義品牌的態度並主導整年的創意方向，與CASETiFY社群進行不限於電子配件的全方位產品互動，預計帶來影響深遠的文化共鳴。

廣告 廣告

CASETiFY圖片

CASETiFY 15週年iCON企劃以 「CHROMATIC: FORMS & HUES」為主題概念，以呈現強大的藝術二元性。品牌在1月26日推出 「CHROMATIC: FORMS」 系列，核心產品為金屬流線手機殼。這款由流線手機殼系列延伸的高級鋁製版本，展現了大膽前衛的風格。同步登場的還有一系列金屬配飾，包括新款金屬手機掛繩、2-in-1 金屬鏈背帶，以及提供個人化設計的金屬吊飾串珠。

CASETiFY圖片

CASETiFY圖片

CASETiFY圖片

CASETiFY圖片

CASETiFY圖片

CASETiFY圖片

CASETiFY圖片

CASETiFY圖片

於同日開售的「CHROMATIC: HUES」系列則為流線手機殼系列帶來5款鮮艷奪目的全新配色。CHROMATIC系列的售價為$79至$659，於1月26日起於casetify.com及全線CASETiFY Studio門市發售。

按此到CASETiFY官網

Prada粉藍色尼龍氣墊粉餅太迷人！Baby Blue潤唇膏之後極想收藏的美妝品

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Dyson新年限定「琥珀香檳」美髮神器亮相！做情人節禮物都得，送給身旁心愛的「員瑛公主」

《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款手袋是Lemaire？許光漢、Jennie、高圓圓私下也用的袋要來收藏了

「Prada女孩」Karina穿什麼出席米蘭男裝大騷？同款手袋很吸引，齊瀏海妹妹黑髮直接減齡變學生