G-DRAGON x CDG 聯名系列平安夜發售！承載專輯與世巡的珍貴回憶，亮點與購買資訊一次看

G-DRAGON x CDG

G-DRAGON x CDG 聯名系列 | G-DRAGON 2025 世界巡迴演唱會《Übermensch》於日前正式落幕，作為K-POP傳奇，「韓國時尚教主」之一，GD馬不停蹄由宣佈了與COMME des GARÇONS支線CDG推出聯名膠囊系列，本次合作GD更以《Übermensch》專輯為核心親自參與設計，粉絲及一眾時尚迷切勿錯過！

Photo Source : @cdgcdgcdg

Photo Source : @xxxibgdrgn

GD與CDG經典元素的完美碰撞

G-DRAGON x CDG 聯名系列共有11件單品，由經典 Coach Jacket、Staff Coat、條紋外套、T-Shirt、帽子到印花毛巾一應俱全，極簡設計融合街頭高端風格，完美讓GD與CDG的經典元素碰撞在一起。本次不僅是一個服飾系列，更是參與 承載GD《Übermensch》專輯與世巡回憶的紀念品。

Photo Source : CDG OFFICIAL

平安夜正式發售

G-DRAGON x CDG 聯名系列，將於 2025 年 12 月 24 日平安夜正式發售，日本伊勢丹新宿店將舉辦限定 Pop-up店（至 12 月 31 日），線上及海外部分渠道同步開賣。全系列約價格由HKD 400起跳，至外套約HKD 3,500。香港若有進口或專門店販售，價格將接近或略高於此。系列限量發行，建議密切關注COMME des GARÇONS香港渠道或官方最新資訊，以免錯過搶購機會！

Photo Source : CDG OFFICIAL

Photo Source : CDG OFFICIAL

