G-Dragon「ZO&FRIENDS」進軍美妝界！與rom&nd聯名的彩妝，愛貓ZOA肉球唇膏超可愛
由G-Dragon親自創作的角色IP「ZO&FRIENDS」宣布進軍美妝界，與rom&nd推出限量彩妝。聯名預計將於2025年11月1日正式發售，身為GD的粉絲絕對不能錯過！
ZO&FRIENDS與rom&nd限量聯名系列中，涵蓋雙色貓爪護唇膏、氣墊粉餅、四色眼影盤、果汁腮紅球、果汁唇釉等多樣實用彩妝品。
設計亦注入了Z0&-FRIENDS的標誌性元素，如小肉球與活潑小花。當中最矚目的當然是以GD愛貓ZOA的肉球為設計靈感的護唇膏，充滿了俏皮感又兼備實用性，絕對會成為整個限量系列中的必搶之物！
相關文章：聖誕禮物2025｜Diptyque節日系列來了！冷杉香調倒數香氛餐燭回歸＋貓咪魔法書倒數日曆＋旋轉燭罩首推大蠟燭版
