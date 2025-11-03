G-Dragon「ZO&FRIENDS」進軍美妝界！與rom&nd聯名的彩妝，愛貓ZOA肉球唇膏超可愛

【動物專訊】讀者Hellie約三年前不幸患癌需接受大手術，在養病期間更情緒跌入低谷，幸當時養了只有3個月大的柴犬Bagel，令她重拾心情，重燃歡樂。無奈她最近發現癌病復發，將需於11月初再次接受手術，稍後亦需接受電療化療的療程，她擔心自己無能力照顧愛犬，透過本報尋找愛心人士領養其狗狗Bagel，好讓愛犬不會因她患病而頓失依靠。經報道後，Hellie終於找到一對愛心夫婦願意領養Bagel，令她可以專心抗癌。領養者阿Ben接受本報訪問分享，他們是愛狗之人，並希望盡綿力，助Hellie渡過難關，亦歡迎Hellie手術後常來探望Bagel。 阿Ben表示，最先是他太太看到本報的帖文，深受感動，而他們一直是支持領養代替購買動物，希望以生命領養生命。加上，他早前亦有一位親人患癌，明白面對疾病時的無助，所以很明白Hellie的心情，也希望盡一點綿力幫助她，希望她能過渡此難關。 阿Ben表示，他和太太已養過四隻狗狗，全部都是領養的，頭兩隻狗狗已過身，而當中一隻於今年過身17歲的狗狗，無獨有巧是一隻豆柴犬，該狗狗是阿Ben他們從繁殖場救回來的，而恰巧Bagel樣子與他昔日的豆柴非常相似。現時他家中尚有一

香港動物報 ・ 16 小時前