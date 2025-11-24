G20領導人宣言提關鍵礦產合作 華慎待涉軍用途

【on.cc東網專訊】上周六至周日（22日至23日）舉行的二十國集團（G20）南非峰會發布領導人宣言，提到努力保證關鍵礦產供應鏈可更好應對地緣政治緊張、不符合世貿組織規則的單邊貿易措施、大流行病或自然災害的干擾，使更多生產國可參與並從價值鏈中受益。中國國務院總理李強在會上強調，中國將促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用，同時審慎對待軍事等用途，防範安全風險。

李強分別圍繞「建設一個韌性的世界」和「造福所有人的公平公正未來」議題發言，指新一輪科技革命和產業變革加速推進，為世界帶來前所未有的發展機遇，但也可能形成新的不平等和發展鴻溝，G20要推動各方堅持開放共贏、機遇共享，努力提升世界各國人民福祉。除了推進人工智能的普及應用與有效治理，他亦提出促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用，支持「聯合國秘書長能源轉型關鍵礦產小組」發揮積極作用，落實《二十國集團關鍵礦產框架》，推動優化產供鏈各環節利益分配，更好維護發展中國家利益，並歡迎各方積極參與《綠色礦產國際經貿合作倡議》。

領導人宣言中提到和平解決爭端原則、加強災害韌性和應對、採取行動確保低收入國家債務可持續性、動員資金以實現能源轉型、糧食安全、人工智能、數據治理和創新促進可持續發展等內容。至於利用關鍵礦產資源促進包容性增長與可持續發展方面，宣言歡迎《二十國集團關鍵礦產框架》，作為自願、非約束性的藍圖，旨在確保關鍵礦產資源成為繁榮和可持續發展的引擎。宣言強調，關鍵礦產應成為增值和全方位發展的催化劑，而非僅作為原材料用於出口。

