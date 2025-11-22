G20領袖聯合宣言 呼籲烏克蘭巴勒斯坦等地和平

【Now Sports】拜仁慕尼黑教練甘賓尼證實，路爾斯迪亞斯上仗歐聯對巴黎聖日耳門領紅牌被逐離場，只須停賽1場，下周中將無緣上陣對阿仙奴。甘賓尼周五出席對弗賴堡的賽前記者會時說：「據我所知，路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）是停賽1場，若我消息有誤，我真的會非常失望。」甘賓尼說罷，拜仁體育總監科達在旁證實準確無誤。本月初拜仁歐聯2:1勝巴黎聖日早門一役，迪亞斯包辦了拜仁的所有兩個入球，但到上半場補時階段，迪亞斯從後用腳夾中夏基美「死腳」，球證出示紅牌將他驅逐離場，一般情況下，被逐球員會被停賽1場，但有關當局卻遲遲未有公佈罰則。甘賓尼指迪亞斯停賽，對球隊是沒有太大影響：「迪亞斯停賽沒有帶來任何問題，他的能量已幫助了己隊不少，對阿仙奴一役是沒有太大影響，他會全力出戰對弗賴堡一役，己隊很想勝出這場比賽，我們至今還沒憂心對阿仙奴一役。」

now.com 體育 ・ 1 天前