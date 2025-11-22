G20領袖聯合宣言 尋求保護關鍵礦物供應鏈

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
其他人也在看
日本反駁中國致聯合國信件內容 稱涉台指控「毫無依據」
【彭博】— 一名日本官員表示，中國有關日本首相高市早苗改變日本對台灣問題立場的說法「毫無根據」，並呼籲加強對話，以防止亞洲兩大經濟體關係進一步惡化。Bloomberg ・ 12 小時前
高市早苗拒絕收回「台灣有事論」 中國外交部回應
日本首相高市早苗 21 日拒絕了中國要求收回近期有關台灣言論的要求，並表示與中國建立「戰略互惠關係」的大方向也沒有改變。對此中國外交部回應堅決反對，要求日方恪守中日四個政治文件精神和承諾，立即收回錯誤言論。鉅亨網 ・ 1 天前
川普要求11/27前答應和平方案 烏克蘭慌忙應對
（法新社基輔22日電） 烏克蘭今天急忙回應美國提出的一份結束戰爭計畫，內容包含俄羅斯多項強硬訴求。根據法新社取得的方案內容，俄羅斯將獲得領土、重新融入全球經濟，並重返G8集團。法新社 ・ 1 天前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 5 小時前
若中國施壓升級 日本或將尋求美國等盟友的支持
【彭博】— 日本正尋求應對首相高市早苗將台灣安全與日本自身安全掛鉤的言論所引發的餘波，若中國升級經濟施壓，日本可能會更倚重美國及其盟友。Bloomberg ・ 1 天前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 收「熱心愛國團體」投訴信 促停售周邊產品 聲稱已報國安︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。莊梅岩今日（23 日）在社交媒體貼出一封來自「熱心愛國團體」的信函，要求停止製作及販售相關周邊產品，並指控她散播仇恨政府情緒。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
以巴戰爭︱香港醫護走進加沙醫院 在有限的資源和無限的傷者中抉擇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】以巴戰爭持續兩年，其中加沙地區的醫療系統早已在戰火下崩潰。自2024年起，6位香港紅十字會資深醫護人員先後隨紅十字國際委員會（ICRC）前往加沙戰地醫院，參與醫療救援。當地醫療資源短缺，面對有限的人手和資源，醫護人員每日都要作出艱難的抉擇。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
樓見之明｜「人無樓不發」「千萬富翁」的財富密碼？｜布少明
近期香港經濟持續復甦，配合環球息口連環下調等利好因素，各區一手新盤銷情熱絡，呈「點點開花」之勢。市場統計顯示，...BossMind ・ 22 小時前
古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
領土、北約、資產、赦免……全文閱讀美俄提出的28點烏克蘭和平計畫
【彭博】— 以下為美國官員為結束俄羅斯對烏克蘭的戰爭而草擬的28點和平計畫。Bloomberg ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
日本華裔議員稱東京應與美國聯手反制中國 北京不太可能打出稀土牌
【彭博】— 一位已遭中國禁止入境的日本議員表示，日本應該利用與美國的同盟關係來反制中國的威脅，而不是僅僅尋求快速妥協，這會導致長期損失。Bloomberg ・ 2 天前
中日關係｜內地逾54萬張飛日機票被取消 香港多家航空公司推靈活安排 國泰：彈性處理及提供協助
中日關係持續緊張，中國外交部及香港特區政府保安局日前分別發出赴日旅遊提示，令日本旅遊市場及相關航空業大受影響。...BossMind ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品正趁著 Black Friday 大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 16 分鐘前
日本地方政府批准 世界最大核電廠可望重啟
（法新社東京21日電） 日本新潟縣知事花角英世今天宣布，他將批准重啟位於當地的世界最大核電廠柏崎刈羽核電廠，為正式恢復使用邁出重要一步。一旦獲准，將是福島核電廠營運商東京電力公司（Tepco）首座重啟的核電廠。法新社 ・ 1 天前
港股周瀉半成 後市恐試24500
恒指周五跟隨外圍重挫逾600點，全周蒸發超過1300點（5.1%），是今年4月以來最差一周。在多重外圍負面因素拖累下，分析預期恒指後市有機會失守二萬五關，下一較大支持位為24500點。同時，外資行對加倉中資股意欲進一步降溫，認為反過來是時候從中資股換馬至印度股市。信報財經新聞 ・ 1 天前
瑞銀展望2026：單靠AI還不夠！警示明年有4大風險 持續看好黃金、看弱美元
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）近日發布《2026 年投資前景》報告，聚焦於市場能否擺脫債務、人口結構和去全球化等「舊重力」的拖累。鉅亨網 ・ 2 小時前
取消師生團赴日交流 教育局稱確保師生安全
【on.cc東網專訊】教育局昨日(21日)向傳媒證實，以安全為由退出今年日本官方辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消下月7日至13日派中學生赴日交流。教育局稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。on.cc 東網 ・ 1 天前
魯比奧澄清：俄羅斯、烏克蘭28點和平計畫是由美國起草的
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）週六（22 日）表示，本週曝光的烏克蘭 28 點和平計畫，是由美國政府起草而成，澄清先前部分參議員的說法。鉅亨網 ・ 1 小時前