G7及歐盟擬推關稅等措施 防過份依賴華稀土

【on.cc東網專訊】英國傳媒周三（24日）引述多名知情官員指，歐盟和七國集團（G7）正考慮設定價格下限促進稀土生產，並對部分中國出口產品徵關稅等。

報道指出，除了日本外，G7國家在稀土磁鐵、電池金屬等嚴重依賴中國，為應對安全風險，G7今年6月啟動「關鍵礦產行動計劃」，技術團隊本月初在美國芝加哥開會，非成員國的澳洲亦與會，核心議題是需否提高對關鍵材料領域外國投資的監管門檻，避免企業轉向中國，而是否與北京對抗仍存在不確定性。

知情官員表示，G7討論了基於生產過程中使用的不可再生能源百分比，對中國稀土和小批量金屬出口徵收某種碳稅或關稅。另一個選擇是地理限制，包括本地內容規則，或在公共採購招標中限制從中國等特定國家採購，G7內部對此有分歧。

美國政府亦與G7和歐盟談判防止稀土傾銷的更廣泛貿易措施，包括關稅、價格下限或其他舉措。官員們正考慮設立由政府補貼支撐的價格下限，美國最近也推出類似政策鼓勵國內生產。澳洲也考慮設定價格下限，以支持包括稀土在內的關鍵礦產計劃。加拿大對價格下限的設想持正面態度，但未承諾採取行動。歐盟在研究價格下限、聯合採購及G7互惠協議等各種方案，目前未有決定。

