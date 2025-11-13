黑色星期五優惠大合集！
G7外長呼籲俄烏立即停火
（法新社加拿大尼加拉地區12日電） 七大工業國集團（G7）外交部長今天結束在加拿大的會議之際，呼籲俄烏立即停火，並對蘇丹不斷升級的危機發出警告。
在聯合聲明中，來自英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國的外交首長重申對烏克蘭領土完整的「堅定支持」。
聲明指出，「立即停火是當務之急。」
在尼加拉瀑布（Niagara Falls）附近舉行的會談中，G7領袖討論多種方案，以加強對烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的資金支持。
聲明表示，討論的情境包括「進一步利用被凍結的俄羅斯主權資產」，這一策略在歐洲聯盟（EU）內部引發激烈辯論。
受邀參加會議的烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiha）表示，G7必須加大對俄羅斯總統普丁的壓力，同時增強烏克蘭的作戰能力。
西比哈說：「普丁仍抱有勝利的幻想。」
「事實上，他已損失超過一百萬名士兵，卻未能達成任何戰略目標…我們必須讓普丁本人及其政權繼續這場戰爭的代價變得難以承受且危險。」
加拿大外長安南德（Anita Anand）今天稍早宣布，對被指用於對烏克蘭發動網攻的實體實施新制裁。
