G7外長會議加拿大登場 聚焦烏克蘭問題與關鍵礦物

（法新社蒙特婁10日電） 七大工業國集團（G7）外交部長明天將在加拿大召開會議，預料將聚焦烏克蘭問題，並尋求為結束這場已長達4年的衝突達成共識。此外，關鍵礦產供應鏈也將成為重要議題。
會議地點位於美加邊境的尼加拉（Niagara）地區，資助烏克蘭戰爭需求的選項可望成為重要議題。
G7外長會議召開之際，美國總統川普10月對俄羅斯兩大石油企業祭出制裁，並強烈抨擊俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）拒絕結束戰爭。
川普也敦促其他歐洲國家停止購買俄羅斯石油，稱此舉為莫斯科的戰爭機器提供財政支援。
烏克蘭能源基礎設施正遭受俄羅斯的毀滅性攻擊，不過加拿大外長安南德（Anita Anand）並未承諾將在會中對援助基輔取得具體成果。
她告訴記者，這次會議的優先事項是將討論擴大至G7以外國家。G7成員國包括美國、德國、英國、法國、日本、義大利、加拿大。
安南德說：「對加拿大而言，促進多邊對話非常重要，尤其是在當前如此動盪且複雜的環境中。」
除了G7成員國，沙烏地阿拉伯、印度、巴西、澳洲、南非、墨西哥與韓國代表也將與會。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計將於會議第2天與安南德舉行雙邊會談。
安南德說，她不打算針對川普貿易戰採取強硬立場。貿易戰已導致加拿大失業率升高、阻礙經濟成長。
她說：「我們會面時將討論許多與全球事務有關的議題，而貿易問題正由其他部會處理。」
G7能源部長兩週前在多倫多會議上同意採取進一步行動，以抗衡中國在關鍵礦物供應鏈的主導地位。中國生產全球逾9成的稀土加工品和稀土磁材，這些材料對汽車、飛彈等產品至關重要
美國國務院官員在尼加拉會議前告訴記者，關鍵礦物供應鏈將是主要關注點。
這名官員說：「我們的許多合作夥伴和盟友日益形成共識，主張經濟安全就是國家安全。」（編譯：劉文瑜）
