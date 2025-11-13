G7外長會關注中國軍事擴張 反對阻礙礦產貿易

【on.cc東網專訊】七大工業國集團（G7）外長與歐盟高級代表周二至周三（11日至12日）在加拿大安大略省尼亞加拉區舉行會議，會後發表聯合聲明。聲明除提及俄烏戰爭、中東局勢、北韓、海地等問題外，也強調維持台海和平與穩定的重要性，關切中國的軍事擴張。經貿方面，聲明歡迎近期中美會談的成果，並反對任何阻礙關鍵礦產等貿易穩定的政策障礙。

聲明重申，堅定支持烏克蘭捍衛其領土完整與生存權，重申立即停火刻不容緩，同意俄烏以現有接觸線作為談判起點，主張國際邊界不應透過武力變更，正探討對資助俄羅斯戰爭的國家和實體採取措施。聲明亦支持美國總統特朗普的加薩和平計劃，強調歸還以色列罹難人質遺體的迫切性，歡迎增加人道援助資金。聲明又敦促伊朗全面恢復與國際原子能機構合作，並譴責北韓核導計劃。

聲明關切中國的軍事擴張及其核武庫快速擴增，呼籲北京提升透明度以展現其維護穩定的承諾。聲明提到，鼓勵透過建設性對話和平解決兩岸議題，同時支持台灣有意義地參與適當的國際組織。G7關注利用非市場政策和做法來擾亂關鍵礦產供應鏈，以及其他形式的市場扭曲，包括產能過剩。成員國同意與合作夥伴共同採取具體舉措，透過減少依賴、增強集體經濟韌性和安全來應對供應鏈脆弱問題。

繼加拿大後，法國明年將擔任G7輪值主席國。美媒周三引述知情人士指，法國總統馬克龍考慮邀請中國領導人出席明年在法國舉行的G7峰會，已與一些盟友討論，此舉呼應他計劃於下月訪華的安排。法國官員回應時僅稱，希望與願協助解決全球失衡問題的主要新興國家開展合作。

