鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
G7 峰會︱加拿大尼亞加拉地方領袖籲釋放黎智英 其業務振興當地經濟 侄女願黎離世前可與子女擁抱
七國集團外長會議（G7 峰會）即將在加拿大安大略省尼亞加拉地區舉行，被控勾結外國勢力罪、遭囚禁近五年的壹傳媒創辦人黎智英在該區持有多間酒店及餐飲娛樂業務。黎智英的家人及尼亞加拉湖濱鎮的鎮長趁機呼籲釋放黎智英，鎮長向加拿大外長阿南德發表的公開信形容，黎智英是推動民主及新聞自由的世界領袖。
「沒有犯過我們在自己國家不會做的任何過錯」
G7 外長會議將於本周三至四（12 - 13 日）在安省尼亞加拉舉行，黎智英及其家人在加拿大擁有酒店集團 Vintage Hotels，黎智英的侄女 Erica Lepp 上周四（6 日）接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時說：「我的叔父沒有犯過我們在自己國家不會做的任何過錯。」她說，尼亞加拉湖濱鎮是黎智英加拿大的家，也是他大部分加拿大家人居住的地方。
湖濱鎮鎮長 Gary Zalepa 亦向加拿大外長阿南德發出公開信，他指出，黎智英是國際公認的推動民主和新聞自由的世界領袖，他對真相和公義的堅定承諾與勇敢捍衞，讓他贏得舉世尊敬。在尼亞加拉湖濱鎮，黎智英及其家人對社區作出了持續的貢敵；透過 Vintage Inns，他們振興了本地經濟，創造了顯著的就業機會，活化了主要的古蹟遺產，吸引旅客並維持本地商業。因此他支持加拿政府與外長推動黎智英的釋放，秉持人權、公義和自由這些加拿大一直標榜的原則。
黎智英被控勾結外國勢力案在 2023 年 12 月開審，今年 8 月完成結案，但至今未知何時作出裁決。被囚多年的黎智英下月便 78 歲，近年健康惡化，出席結案聆訊時需要戴上心臟監測儀器，其兒子黎崇恩今年形容父親「時日無多」。
加拿大總理上月呼籲釋放黎智英
Erica Lepp 也很關注黎智英的健康狀況，指他患有糖尿病。黎智英已被關押超過 1,700 日，Lepp 說，即使對年輕人也不是一個健康環境。對於湖濱鎮鎮長的公開支持，她表示家人對此感到十分高興。但她指出，加拿大政界人士最近的聲援太遲，黎智英已被囚四年多了，「但願在黎智英離世之前，我的表親可擁抱他們的父親一下」。
黎崇恩亦感謝加拿大政府對黎智英的聲援，他在上周四透過視像出席加拿大外交和國際發展常務委員會會議時說，其父親多年來致力倡議和平，促請加拿大繼續關注黎智英，「在這個非常黑暗的時期，這點是非常需要的」。
加拿大總理卡尼在上月 16 日多倫多一個記者會上被問及加國政府會否向黎智英頒發榮譽公民榮銜時表示，加拿大支持新聞自由，並呼籲釋放黎智英。至於榮譽公民榮銜，有既定程序處理。
其他人也在看
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
BBC地震｜特朗普演說遭拼剪 引誤會鼓勵騷亂 總裁與新聞總監雙雙辭職｜Yahoo
英國廣播公司（BBC）高層人事變動，總裁 Tim Davie 和新聞部主管 Deborah Turness，因為在節目《廣角鏡》（Panorama）播出美國總統特朗普經剪輯的演說內容，宣布辭職。Davie 表示，BBC 必須始終保持開放、透明和負責任；在犯錯下，他作為總裁必須承擔最終責任，又表示辭職是他「個人的決定」。特朗普在社交平台 Truth Social 就回應指，感謝英國傳媒揭露腐敗記者的行為，形容涉事者「非常不誠實」，試圖操控美國總統選舉，「他們還來自一個被許多人視為我們第一盟友的國家，這對民主來說是多麼糟糕的事情！」Yahoo新聞 ・ 3 小時前
港大論文爆「AI 幻覺」爭議 涉引虛假文獻 葉兆輝稱博士生未檢查 港大：展開核查｜Yahoo
近日一篇由香港大學博士生任第一作者，並且由港大社會科學學院副院長葉兆輝任通訊作者的學術論文，涉嫌引用虛構文獻，並於學術期刊發表，引起外界廣泛關注，質疑有違學術誠信。港大表示，高度重視相關指控，已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
尹錫悅再被起訴 疑借軍事挑釁北韓製造危機 羈押三個月收約 350 萬港元監獄存款︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓特別檢察官今日（10 日）宣布，前總統尹錫悅被追加起訴，罪名包括「一般利敵」及濫用職權，指他在任內與軍方高層合謀，企圖誘使北韓對南韓發動攻擊，藉以為宣布戒嚴提供藉口。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
49歲男涉養女小四至中四期間四度非禮 罪成判監3年3個月 官稱事主需長期心理治療
49 歲男子被指 2016 年至 2023 年，四度在家中非禮當時就讀小四至中四的養女，包括隔衣摸胸和私處。事主因生母搬走，她和胞妹由養父照顧，擔心失去依靠而啞忍，直至一次遭養父脫褲子至露臀，終向社工披露及報警。男子經審訊後被裁定 4 項非禮罪成，周一（10 日）於區域法院被監 3 年 3 個月。法庭線 ・ 3 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
何超雲與未婚夫傳分手後疑再有新戀情 新歡緊抱腰部親密度遠超普通朋友
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）感情生活向來都係網民熱議焦點，2022年被揭與高級消防隊長男友Douglas拍拖以及隨後宣布訂婚，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照引爆分手猜測。其後，何超雲與Douglas有唔少復合跡象，不過，近日一場男閨蜜生日會，讓一切懸念煙消雲散，何超雲身邊竟出現一名神秘男士，親密互動疑似係新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 1 小時前
郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你機會比其他人多
郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，簽約TVB後備受力捧，入行短短幾年間已參與唔少劇集拍攝，包括劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》、《麻雀樂團》等等，2022年亦憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。不過，郭柏妍嘅演技就不時被網民批評未夠成熟，只懂眼碌碌演戲；近日，郭柏妍喺熱播劇《金式森林》中飾演「高靜」一角，與羅天宇有唔少對手戲，其眼碌碌表情及尖銳聲線再次被網民批評，令郭柏妍於社交平台發文求饒，但網民們就未有手下留情，反而繼續批評佢演得唔好。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 2 小時前
巴基斯坦阿富汗和談破裂收場
（法新社伊斯蘭馬巴德9日電） 巴基斯坦今天表示，雖然和阿富汗的和平談判因致命暴力事件而告終，伊斯蘭馬巴德依然致力於進行「對話」，同時強調其安全疑慮仍未消除。伊斯蘭馬巴德指控喀布爾庇護好戰團體，特別是巴基斯坦塔利班運動（TTP），該組織經常宣稱在巴基斯坦發動致命攻擊。法新社 ・ 9 小時前
私人數據證就業放緩 經濟學家：有工繼續返 失業恐更艱難
美國就業市場不確定，政府停擺導致官方數據中斷。私人數據顯示招聘放緩、裁員增加。密歇根大學教授Betsey Stevenson指出，有工作者尚好，但失業者情況比前兩年更艱難。Yahoo財經 ・ 1 小時前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 9 小時前
網上熱話｜缺德住戶走廊乾衣機烘衫 住戶憂火災 網民獻計：放曱甴
根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住am730 ・ 1 天前
吳子樂涉嫌串謀煽惑暴動 高院申保釋遭拒
【Now新聞台】2020年爆炸品案，脫罪被告吳子樂事隔6年被控串謀煽惑暴動等罪，在高等法院申請保釋被拒。 吳子樂由囚車押送到庭，他涉嫌2019年反修例運動期間，自製武器供示威者使用。早前在裁判法院提堂時，申請保釋失敗後，再到高等法院申請，控方繼續反對。法官譚耀豪考慮雙方陳詞後，拒絕保釋申請，吳子樂須繼續還柙候訊。他在爆炸品案脫罪前，已曾還柙約5年半。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
何超雲與未婚夫傳分手疑有新戀情 被猛男環抱社交網洩「蜜」？
賭王三房千金何超雲在2022年被爆出與圈外男友Douglas拍拖兼訂婚後，不時大晒合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的社交帳戶，一度傳出復合，只是轉而低調處理感情，但日前超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
吳亦凡入獄4年傳3度獄中身亡 官方仍未證實
男團EXO前成員的中國歌手吳亦凡2021年在中國涉性侵網紅及偶像等女性，2022年11月被控強姦罪成，判入獄13年，並加驅逐出境，近日竟傳他疑在獄中絕食身亡。吳亦凡至今入獄4年，自從今年初傳出死訊後，大量微博帳號發布「吳亦凡去世」的貼文。網民指最近已是第3次傳出吳亦凡身亡的消息。 亦有網民指，根據中國司法程序，在am730 ・ 20 小時前
《日股》資生堂(4911.JP)首三季轉蝕439.8億日圓 大削全年指引 下月推「肥雞餐」涉200個職位
資生堂(4911.JP)公布截至2025年9月30日止首三財季業績，營業額按年下跌4%至6,938.17億日圓，營業層面由盈轉虧，錄經營虧損333.5億日圓，對上財年同期錄經營溢利21.83億日圓。股東應佔虧損由盈轉虧，錄得虧損439.83億日圓，對上財年同期賺7.54億日圓。每股盈利110.1日圓。 公司修訂今年底止全財年指引，全年銷售指引較原預測降3%至9,650億日圓。全年經營溢利預測由原先135億日圓，下調至全年錄經營虧損420億日圓。純利預測由原先60億日圓，降至錄淨虧損520億日圓。 資生堂宣布下月將實施自願離職計劃，涉及約200個職位。~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 50 分鐘前