Galaxy 手機在生死攸關的情況下勝過 iPhone 的表現分析

根據韓國通信委員會的測試結果，Samsung Galaxy 手機在緊急服務反應時間方面的表現優於 iPhone，反應速度大約快了 10 倍。這意味著在危急情況下，Samsung 手機能更快速地傳送相關數據給緊急救援人員，因為時間在生死攸關的情況下至關重要。

2024 年的測試報告顯示，Galaxy S24 Ultra 傳送數據的時間介於 1.4 至 2.4 秒之間，包含精確到 13-25 米的位置信息。這段時間的長短取決於傳輸方式，包括基站、GPS 或 Wi-Fi。相比之下，iPhone 的反應時間約為 20 秒，並且僅能通過 GPS 和 Wi-Fi 提供有限的位置信息。

廣告 廣告

當地媒體報導，Apple 拒絕了韓國當局要求其開放緊急位置共享的請求，原因是該公司基於全球政策和隱私考量而不願意調整。Apple 的設備依賴其專有的 HELO 系統，延遲的理由被認為是「精確度與速度之間的權衡」。此外，iPhone 也僅限於在通話後的五分鐘內共享數據，因為公司指出黑客攻擊和電池耗損的風險。

此問題在上個月首爾發生一起刺殺事件後引起廣泛關注，該事件造成三人死亡。因為撥打緊急服務的呼叫者使用的是 iPhone，警方在接到通報後的 20 分鐘才抵達現場，無法準確找到呼叫者的位置。

手機型號 反應時間 位置信息精確度 價格 Galaxy S24 Ultra 1.4 - 2.4 秒 13-25 米 $1,199 / 約 HK$ 9,354 iPhone 約 20 秒 有限（僅限 GPS 和 Wi-Fi） $999 / 約 HK$ 7,792

推薦閱讀