Galaxy Ring 電池膨脹致人手指被卡，「套牢」情況該如何處理？

電池膨脹的情況相信不少人都在手機上見過，但這如果發生在智能戒指上，而且是正好戴在手指上的話，那就是個不小的麻煩了。這便是 YouTuber Daniel Rotar 最近的遭遇，他在即將登機前發現自己手上的 Galaxy Ring 電池向內鼓起，導致戒指被卡住而且造成了疼痛。Rotar 試圖摘下戒指未果，更因安全隱患錯過了原來的航班。事後他被緊急送醫，由專業人士協助取下了戒指，所幸最終未受到嚴重的傷害。

在得知此事後，Samsung 與 Rotar 進行了直接溝通，並表示這種情況「極為罕見」。同時他們也給出了一些移除卡住戒指的方法，包括冷敷手指、使用肥皂水/潤滑液等等。而根據我們的經驗，繞線法也有一定機率能幫你脫困。另外還要注意的是，面對已膨脹的電池不可強行按壓或刺穿，這可能會有起火風險。在使用裝置時則應避免過度充電或放電，充電器也要盡量選擇原廠或授權配件。

