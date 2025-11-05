Galaxy S22+ 即將結束 Android 更新，Samsung 新政策顯示長期價值

有時候會忘記 Galaxy S22+ 和 S24+ 之間只有兩年的差距。不知何故，新型號的感受往往顯得更為卓越。對於 Galaxy S24+ 受益於 Samsung 的七次操作系統升級政策，我已經非常習慣，以至於難以相信我的 S22+ 即將走到 One UI 的盡頭。

然而，Galaxy S22+ 的終點確實近在咫尺。如果仍在使用這款 2022 年的卓越設備，將很快面臨僅能獲得安全補丁的境地。值得慶幸的是，Galaxy S22+ 預計將在明年獲得 One UI 8.5 的更新。這次更新意義重大，因為該手機於 2022 年初發售時承諾獲得五年的安全補丁支持，這意味著它在技術上將支持到 2027 年第一季度。

然而，就主要的 Android 操作系統升級而言，S22+ 及 S22 系列的其他型號已經走到了盡頭。Android 16 是它的最後一個主要系統更新，該版本不久前與 One UI 8.0 一起發佈。Samsung 通常會在停止對舊設備的支持之前提供「點」更新，由於 One UI 8.0 和 One UI 8.5 均基於 Android 16，因此 Galaxy S22+ 符合兩個更新的資格。這意味著它明年可能會收到版本 8.5，從而在快速發展的智能手機市場中保持一定的相關性。

擁有 Galaxy S22+ 和 S24+ 的經歷非常有趣，特別是因為 S24、S24+ 和 S24 Ultra 是首批受益於 Samsung 加強政策的 Galaxy 手機，該政策保證七次主要操作系統升級。在此之前，即使是高端手機的主要更新次數也僅限於四次。兩款手機之間的對比非常明顯；隨著 S22+ 和 S24+ 並排老化，Samsung 的更新政策似乎隨著時間的推移變得越來越有價值。

為了說明這一點，在發佈近兩年後，我的 Galaxy S24+ 仍然有資格獲得更多的 Android 操作系統更新，而 S22+ 在其整個生命週期內所能獲得的更新次數遠不及。Galaxy S22+ 在三年半的時間內從 Android 12 升級到 Android 16。相比之下，S24+ 已經獲得了兩次主要的 Android 升級，並計劃再接收五次，這意味著它應該能夠支持到 Android 21。

此外，Galaxy S24+ 的支持結束時間仍然遙遠，是否 Google 會將其未來的操作系統更新標記為「Android 21」尚不確定。這一情況突顯了智能手機行業的一個更廣泛趨勢：任何未能達到七次操作系統升級政策的 Galaxy 旗艦手機，隨著時間的推移開始感到過時。隨著 S22 接近其支持生命周期的結束，S23 也可能不會遙遠。

這一情況突顯了在消費者決策中，軟件壽命越來越重要。買家對於設備將獲得更新的時間越來越有意識，這會顯著影響他們的購買選擇。Samsung 承諾為其新設備提供延長的支持，顯然是為了應對這一關切，使 S24 系列對潛在客戶更具吸引力。

除了軟件支持外，S24 系列的硬件改進進一步提升了用戶體驗。S24+ 擁有更強大的處理器、改進的相機功能以及比 S22+ 更加生動的顯示屏。這些進步不僅提供了更好的性能，也為用戶對未來設備的期待設定了更高的標準。

此外，隨著智能手機市場的持續演變，競爭越來越激烈。其他製造商也開始採取更長的更新政策，這可能進一步改變消費者的期望。作為回應，Samsung 延長軟件支持的策略可能有助於鞏固其在高端智能手機市場的領導地位。

展望未來，值得關注的是 Samsung 將如何持續創新並調整其政策，以響應消費者的需求。S24 系列的成功可能成為未來設備的基準，影響其他製造商在軟件更新和硬件改進方面的做法。

