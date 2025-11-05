焦點

低息稅務貸款 2025　比較各大銀行產品

TechRitual

Galaxy S22+ 即將結束 Android 更新，Samsung 新政策顯示長期價值

Techritual.com

有時候會忘記 Galaxy S22+ 和 S24+ 之間只有兩年的差距。不知何故，新型號的感受往往顯得更為卓越。對於 Galaxy S24+ 受益於 Samsung 的七次操作系統升級政策，我已經非常習慣，以至於難以相信我的 S22+ 即將走到 One UI 的盡頭。

然而，Galaxy S22+ 的終點確實近在咫尺。如果仍在使用這款 2022 年的卓越設備，將很快面臨僅能獲得安全補丁的境地。值得慶幸的是，Galaxy S22+ 預計將在明年獲得 One UI 8.5 的更新。這次更新意義重大，因為該手機於 2022 年初發售時承諾獲得五年的安全補丁支持，這意味著它在技術上將支持到 2027 年第一季度。

廣告

然而，就主要的 Android 操作系統升級而言，S22+ 及 S22 系列的其他型號已經走到了盡頭。Android 16 是它的最後一個主要系統更新，該版本不久前與 One UI 8.0 一起發佈。Samsung 通常會在停止對舊設備的支持之前提供「點」更新，由於 One UI 8.0 和 One UI 8.5 均基於 Android 16，因此 Galaxy S22+ 符合兩個更新的資格。這意味著它明年可能會收到版本 8.5，從而在快速發展的智能手機市場中保持一定的相關性。

擁有 Galaxy S22+ 和 S24+ 的經歷非常有趣，特別是因為 S24、S24+ 和 S24 Ultra 是首批受益於 Samsung 加強政策的 Galaxy 手機，該政策保證七次主要操作系統升級。在此之前，即使是高端手機的主要更新次數也僅限於四次。兩款手機之間的對比非常明顯；隨著 S22+ 和 S24+ 並排老化，Samsung 的更新政策似乎隨著時間的推移變得越來越有價值。

為了說明這一點，在發佈近兩年後，我的 Galaxy S24+ 仍然有資格獲得更多的 Android 操作系統更新，而 S22+ 在其整個生命週期內所能獲得的更新次數遠不及。Galaxy S22+ 在三年半的時間內從 Android 12 升級到 Android 16。相比之下，S24+ 已經獲得了兩次主要的 Android 升級，並計劃再接收五次，這意味著它應該能夠支持到 Android 21。

此外，Galaxy S24+ 的支持結束時間仍然遙遠，是否 Google 會將其未來的操作系統更新標記為「Android 21」尚不確定。這一情況突顯了智能手機行業的一個更廣泛趨勢：任何未能達到七次操作系統升級政策的 Galaxy 旗艦手機，隨著時間的推移開始感到過時。隨著 S22 接近其支持生命周期的結束，S23 也可能不會遙遠。

這一情況突顯了在消費者決策中，軟件壽命越來越重要。買家對於設備將獲得更新的時間越來越有意識，這會顯著影響他們的購買選擇。Samsung 承諾為其新設備提供延長的支持，顯然是為了應對這一關切，使 S24 系列對潛在客戶更具吸引力。

除了軟件支持外，S24 系列的硬件改進進一步提升了用戶體驗。S24+ 擁有更強大的處理器、改進的相機功能以及比 S22+ 更加生動的顯示屏。這些進步不僅提供了更好的性能，也為用戶對未來設備的期待設定了更高的標準。

此外，隨著智能手機市場的持續演變，競爭越來越激烈。其他製造商也開始採取更長的更新政策，這可能進一步改變消費者的期望。作為回應，Samsung 延長軟件支持的策略可能有助於鞏固其在高端智能手機市場的領導地位。

展望未來，值得關注的是 Samsung 將如何持續創新並調整其政策，以響應消費者的需求。S24 系列的成功可能成為未來設備的基準，影響其他製造商在軟件更新和硬件改進方面的做法。

推薦閱讀

11 food.

其他人也在看

Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包

Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包

Apple 終於為香港用戶帶來期待已久的好消息！ 隨著 iOS 26.1、iPadOS 26.1 的最新更新，Apple Intelligence 正式擴展支援繁體中文。這套深度整合的 Apple Intelligence 功能，強調以裝置上 (on-device) 運算為基礎，並結合 「私密雲端計算」 (Private Cloud Compute) 技術，旨在提供強大智能的同時，極致保障用戶私隱。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan

雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan

來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！

Yahoo Tech HK ・ 8 分鐘前
蘋果據報擬明年推出平價Macbook 售價低於1,000美元

蘋果據報擬明年推出平價Macbook 售價低於1,000美元

《彭博社》報道，蘋果公司(AAPL.US)正籌備進軍低價手提電腦市場，首次開發平價版Macbook手提電腦，以吸引現時使用Chromebook及入門級Windows電腦的用戶。

AASTOCKS ・ 18 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」

平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」

搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。

Yahoo Tech HK ・ 17 小時前

HKCERT：新變種電騙借AI升級 籲市民提高警覺

香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)表示，近期，電子詐騙手法持續升級，從傳統的視覺混淆陷阱到針對AI技術的新型釣魚攻擊，市民面臨的網絡安全威脅日益增大。 中心提醒，當前黑客不但利用肉眼難察的細微視覺差異進行「以假亂真」的詐騙，更會進一步針對人工智能(AI)工具展開隱蔽性的釣魚攻擊。面對這些類型的新型態詐騙，市民務必提高警覺，落實最佳保安實踐，以保障個人資料與財產安全。 [視覺陷阱：用「rn」冒充「m」的釣魚手法] 最近出現一起典型的電郵釣魚攻擊事件，該郵件聲稱來自科技公司Microsoft，但實際上其電郵地址中的「microsoft」字樣存在細微的視覺陷阱。黑客將字母「m」替換為由「r」和「n」組成的「rn」，形成「rnicrosoft」，令用戶在匆忙查看郵件時難以察覺異常。 這種極度細微的視覺混淆手段正在變得越來越普遍，黑客還可能利用類似的大小寫和字母替換手法，例如將「o」換成「0」、「l」換成「1」或「I」以及使用西里爾字母「a」假裝英語「a」，來製造真假難辨的釣魚電郵或網站，誘騙用戶洩露敏感信息或點擊惡意鏈接。 [使用AI工具需警惕：釣魚攻擊與安全隱患] 除了視覺陷阱，針對A

AASTOCKS ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶

Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶

已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
WhatsApp推出Apple Watch應用程式

WhatsApp推出Apple Watch應用程式

Meta Platforms(META)周二推出了獨立Apple Watch應用程式，適用於其熱門即時通訊服務WhatsApp，用戶能夠在蘋果(AAPL)可穿戴設備上使用WhatsApp聊天，而無需iPhone。

AASTOCKS ・ 19 小時前
Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境

Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境

Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用家可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

文章來源：Qooah.com 萬眾期待的華為史上最薄 Mate——HUAWEI Mate 70 Air 最快於本月發佈，近期其外觀設計被首次曝光。 結合網傳的真機圖片，數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示，HUAWEI Mate 70 Air 看起來屏幕在 6.9至7吋左右，是居中單孔等深四曲屏設計，並配備崑崙玻璃。 仔細觀察發現，HUAWEI Mate 70 Air 的中框沒有注塑斷點，加寬的電源鍵似乎支援側邊指紋識別。後置居中大圓鏡頭，影像能力估計不錯。整體來看，HUAWEI Mate 70 Air 是一款超大屏、超薄大電池的 Air 機型。 有網友進一步放出了 HUAWEI Mate 70 Air 的背部實拍圖，型號為 SUP-AL90，與電信終端產品庫中的 Mate 70 Air 型號一致。 結合網上爆料，HUAWEI Mate 70 Air 最高擁有 16GB RAM，出廠預裝鴻蒙OS 5.1 操作系統，支援升級至最新的鴻蒙OS 6 操作系統。可選擇曜金黑、羽衣白、金絲銀錦三款配色。 值得一提的是，預計 HUAWEI Mate 70 Air 會保留實體 SIM 卡插槽，並支援 eSI

Qooah.com ・ 1 天前
Amazon 要求 Perplexity 停止用 Comet 瀏覽器代購，保障消費者體驗還是「霸凌」新創公司？

Amazon 要求 Perplexity 停止用 Comet 瀏覽器代購，保障消費者體驗還是「霸凌」新創公司？

Perplexity 允許旗下 Comet 瀏覽器代理用家購物的做法，顯然引起了 Amazon 的強烈不滿。據彭博報導，Amazon 已致信 Perplexity 要求其「停止並關閉」Comet 的代購功能，因此行為違反了服務條款，降低了用家體驗並可能造成隱私漏洞。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平

雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平

雙十一優惠以電器折扣最為吸引，豐澤推出每日限量快閃產品，低至 HK$11 起，如果能搶到僅售 HK$1,411 的 PlayStation Portal 是真的非常吸引！另外只有 5 件的 MSI Thin 15 B13VE RTX4050 電競筆電在優惠碼後就可以直減 HK$1,188，也是很不錯的。不幸錯過了限時限量優惠？Yahoo Tech 在 Amazon 上找到更高規，而且賣更便宜同款機型喔！

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布

Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布

Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布

TechRitual ・ 1 天前

蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store

據內媒報道，蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store。即用戶無需持有 iPhone 等蘋果設備，即可透過瀏覽器存取 apps.apple.com，體驗完整的應用程式瀏覽、搜尋和分享功能。 (CW)

infocast ・ 1 天前
一分鐘簡單設定，用 iOS 26.1 爽玩繁體中文 Apple Intelligence 功能！

一分鐘簡單設定，用 iOS 26.1 爽玩繁體中文 Apple Intelligence 功能！

Apple 推送了新版 iOS 26.1 作業系統，為 Apple Intelligence 加入繁體中文語系支援，升級後支援相關功能的 iPhone 跟 iPad 等 iOS / iPadOS 裝置，終可使用包括書寫工具、即時翻譯跟影像樂園等多項功能。

Mobile Magazine ・ 10 小時前

英偉達(NVDA.US)與德意志電信達成10億歐元AI雲端協議

英偉達(NVDA.US)與德意志電信周二確認，雙方已簽署一項10億歐元的合作協議，在德國建設一個資料中心，預計將於2026年第一季度投入運行，並將成為全球首個工業AI雲端。 英偉達執行長黃仁勳表示，德國的工程與工業實力聞名世界，而現在優勢正被AI技術進一步強化。擁有全球首個工業AI雲以及德國最大的GPU部署之一，公司正在將NVIDIA AI與機械人技術，引領德國工業轉型進入新時代。 該個AI基礎設施旨在使德國和歐洲的大型企業、新創公司以及中小型企業能夠利用安全且主權的資訊科技框架，開發、訓練和部署用於各種製造應用的人工智能，包括設計與機械人技術。SAP和德意志電信將在資料中心方面展開合作，德意志電信提供基礎設施，而SAP則提供其商業技術平台和應用程式。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 22 小時前
Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載

Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載

文章來源：Qooah.com Google 為了讓用戶更便捷地瞭解應用評價，在 Google Play Store 中加入了AI技術/功能，後續用戶不需要翻動頁面去查看上百條、甚至上千條評論瞭解應用情況，AI 會直接生成簡述地概要供用戶參考。據網絡流傳的圖片可以看到，用戶在 Google Play Store 的應用頁面，能夠看到一個板塊「評分與評論」，「評分與評論」中有一個標題名為「用戶評價」，「用戶評價」下方會顯示由 AI 總結其他用戶對應用評價的一段概述（正面、負面評價均會呈現），這個新功能正在通過 Google Play Store 48.5.23-31 版本逐漸發佈。 網絡流傳現階段 Google Docs 應用評論的截圖，截圖呈現 AI 生成了一段概述，正面評價為用戶普遍認為該應用使用起來較容易，並稱贊了該應用豐富的自定義選項；負面評價為部分用戶反映應用的用戶界面會出現一些Bug。而且 AI 還會給出一些話題標籤（chips），如「文件管理」、「用戶界面」和「應用穩定性」等詞條，使得用戶更方面地查看相關詞條下的詳細評價。 現在各大平台都會利用AI 生成評論概述，這種功能可以

Qooah.com ・ 1 天前
HONOR Magic8 Pro 國際版即將登場 馬來西亞率先預熱!

HONOR Magic8 Pro 國際版即將登場 馬來西亞率先預熱!

HONOR 今年十月中旬在國內市場推出 Magic8 系列後，今日正式啟動國際版佈局。備受矚目的 Magic8 Pro 已確定將首站登陸馬來西亞市場，HONOR 馬來西亞官方帳號近日已展開預熱宣傳，雖然目前尚未公佈確切上市日期，僅以「即將來臨」預告，筆者預計 Magic8 系列最快 11 月底登陸香港。

Mobile Magazine ・ 10 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面

謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面

謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！

出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！

風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。

Japhub日本集合 ・ 4 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！

毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！

毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。

Yahoo Style HK ・ 13 小時前