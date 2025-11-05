《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋「認同」
Galaxy S22+ 終止主要 Android 更新，Samsung 新政策顯示軟件支持價值
最近，Samsung 的發展包括對 Galaxy S22+ 的主要 Android 更新結束，以及對 Galaxy A17 5G 的意外提前安全補丁推送。這些更新突顯了 Samsung 在軟件支持方面不斷演變的政策，以及其致力於在產品範圍內提供及時更新的承諾。
此外，Galaxy S22+ 正在接近其主要作業系統升級生命周期的結束。該設備於 2022 年初推出，屬於 Samsung 之前的更新政策，該政策承諾提供四年的主要 Android OS 升級。S22+ 已經收到其最後一次重大更新，即 Android 16 及 One UI 8.0。儘管它將繼續獲得安全補丁，直到 2027 年第一季度，但未來缺乏主要更新強調了 Samsung 新政策的價值，該政策為其最新的旗艦型號，包括 Galaxy S24 系列，提供七次 OS 升級。這一政策的轉變使得舊型號感覺更快過時，這從 S22+ 和 S24+ 在更新持久性上的顯著差異可見一斑。
進一步來說，擁有 Galaxy S22+ 和 S24+ 提供了對 Samsung 更新策略進步的清晰視角。S24+ 仍然有資格獲得更多的 Android OS 更新，自發布以來已經收到兩次主要升級。這一明顯的對比突顯了新更新政策的增強價值，該政策確保旗艦設備在更長的時間內保持相關性。隨著 Galaxy S22+ 接近其支持的結束，S23 系列可能會隨之而來，進一步突顯了智能手機市場中技術快速演變的步伐。
另外，Samsung 驚喜市場，成為首個為 Galaxy A17 5G 推出 2025 年 11 月安全更新的品牌之一，這是一款其預算型智能手機。這一舉措顯著不同於以往，因為 Samsung 通常優先考慮旗艦型號的每月安全補丁。此次更新的快速推出，當前僅包括安全增強而不包含新功能，反映了 Samsung 確保即使是入門級設備也能獲得及時軟件支持的承諾。
此外，越南的 Galaxy A17 5G 擁有者現在可以下載該更新，該更新的固件版本為 A176BXXS3BYJ1。這一舉措展示了 Samsung 在其整個產品範圍內提供一致軟件更新的決心，進一步鞏固了公司在軟件支持方面的可靠性聲譽。
此外，對 Galaxy A17 5G 的 11 月安全補丁的推送暗示了 Samsung 在提升所有用戶的更新體驗方面的更廣泛策略，而不僅僅是針對高端設備。該公司在及時向高端和預算智能手機推送 One UI 更新方面取得了進展，展示了其對客戶滿意度的奉獻精神。
這些來自 Samsung 的發展顯示了其在軟件更新方面的顯著演變，明確聚焦於其產品供應的持久性和可訪問性。隨著科技領域的不斷演變，Samsung 能夠適應並響應消費者需求將是其在智能手機市場中保持競爭優勢的關鍵。
