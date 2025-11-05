焦點

《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋「認同」

TechRitual

Galaxy S22+ 終止主要 Android 更新，Samsung 新政策顯示軟件支持價值

Techritual.com

最近，Samsung 的發展包括對 Galaxy S22+ 的主要 Android 更新結束，以及對 Galaxy A17 5G 的意外提前安全補丁推送。這些更新突顯了 Samsung 在軟件支持方面不斷演變的政策，以及其致力於在產品範圍內提供及時更新的承諾。

此外，Galaxy S22+ 正在接近其主要作業系統升級生命周期的結束。該設備於 2022 年初推出，屬於 Samsung 之前的更新政策，該政策承諾提供四年的主要 Android OS 升級。S22+ 已經收到其最後一次重大更新，即 Android 16 及 One UI 8.0。儘管它將繼續獲得安全補丁，直到 2027 年第一季度，但未來缺乏主要更新強調了 Samsung 新政策的價值，該政策為其最新的旗艦型號，包括 Galaxy S24 系列，提供七次 OS 升級。這一政策的轉變使得舊型號感覺更快過時，這從 S22+ 和 S24+ 在更新持久性上的顯著差異可見一斑。

廣告

進一步來說，擁有 Galaxy S22+ 和 S24+ 提供了對 Samsung 更新策略進步的清晰視角。S24+ 仍然有資格獲得更多的 Android OS 更新，自發布以來已經收到兩次主要升級。這一明顯的對比突顯了新更新政策的增強價值，該政策確保旗艦設備在更長的時間內保持相關性。隨著 Galaxy S22+ 接近其支持的結束，S23 系列可能會隨之而來，進一步突顯了智能手機市場中技術快速演變的步伐。

另外，Samsung 驚喜市場，成為首個為 Galaxy A17 5G 推出 2025 年 11 月安全更新的品牌之一，這是一款其預算型智能手機。這一舉措顯著不同於以往，因為 Samsung 通常優先考慮旗艦型號的每月安全補丁。此次更新的快速推出，當前僅包括安全增強而不包含新功能，反映了 Samsung 確保即使是入門級設備也能獲得及時軟件支持的承諾。

此外，越南的 Galaxy A17 5G 擁有者現在可以下載該更新，該更新的固件版本為 A176BXXS3BYJ1。這一舉措展示了 Samsung 在其整個產品範圍內提供一致軟件更新的決心，進一步鞏固了公司在軟件支持方面的可靠性聲譽。

此外，對 Galaxy A17 5G 的 11 月安全補丁的推送暗示了 Samsung 在提升所有用戶的更新體驗方面的更廣泛策略，而不僅僅是針對高端設備。該公司在及時向高端和預算智能手機推送 One UI 更新方面取得了進展，展示了其對客戶滿意度的奉獻精神。

這些來自 Samsung 的發展顯示了其在軟件更新方面的顯著演變，明確聚焦於其產品供應的持久性和可訪問性。隨著科技領域的不斷演變，Samsung 能夠適應並響應消費者需求將是其在智能手機市場中保持競爭優勢的關鍵。

推薦閱讀

11 travel

其他人也在看

Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包

Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包

Apple 終於為香港用戶帶來期待已久的好消息！ 隨著 iOS 26.1、iPadOS 26.1 的最新更新，Apple Intelligence 正式擴展支援繁體中文。這套深度整合的 Apple Intelligence 功能，強調以裝置上 (on-device) 運算為基礎，並結合 「私密雲端計算」 (Private Cloud Compute) 技術，旨在提供強大智能的同時，極致保障用戶私隱。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan

雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan

來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
蘋果據報擬明年推出平價Macbook 售價低於1,000美元

蘋果據報擬明年推出平價Macbook 售價低於1,000美元

《彭博社》報道，蘋果公司(AAPL.US)正籌備進軍低價手提電腦市場，首次開發平價版Macbook手提電腦，以吸引現時使用Chromebook及入門級Windows電腦的用戶。

AASTOCKS ・ 22 小時前
雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平

雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平

雙十一優惠以電器折扣最為吸引，豐澤推出每日限量快閃產品，低至 HK$11 起，如果能搶到僅售 HK$1,411 的 PlayStation Portal 是真的非常吸引！另外只有 5 件的 MSI Thin 15 B13VE RTX4050 電競筆電在優惠碼後就可以直減 HK$1,188，也是很不錯的。不幸錯過了限時限量優惠？Yahoo Tech 在 Amazon 上找到更高規，而且賣更便宜同款機型喔！

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」

平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」

搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。

Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
WhatsApp推出Apple Watch應用程式

WhatsApp推出Apple Watch應用程式

Meta Platforms(META)周二推出了獨立Apple Watch應用程式，適用於其熱門即時通訊服務WhatsApp，用戶能夠在蘋果(AAPL)可穿戴設備上使用WhatsApp聊天，而無需iPhone。

AASTOCKS ・ 23 小時前

HKCERT：新變種電騙借AI升級 籲市民提高警覺

香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)表示，近期，電子詐騙手法持續升級，從傳統的視覺混淆陷阱到針對AI技術的新型釣魚攻擊，市民面臨的網絡安全威脅日益增大。 中心提醒，當前黑客不但利用肉眼難察的細微視覺差異進行「以假亂真」的詐騙，更會進一步針對人工智能(AI)工具展開隱蔽性的釣魚攻擊。面對這些類型的新型態詐騙，市民務必提高警覺，落實最佳保安實踐，以保障個人資料與財產安全。 [視覺陷阱：用「rn」冒充「m」的釣魚手法] 最近出現一起典型的電郵釣魚攻擊事件，該郵件聲稱來自科技公司Microsoft，但實際上其電郵地址中的「microsoft」字樣存在細微的視覺陷阱。黑客將字母「m」替換為由「r」和「n」組成的「rn」，形成「rnicrosoft」，令用戶在匆忙查看郵件時難以察覺異常。 這種極度細微的視覺混淆手段正在變得越來越普遍，黑客還可能利用類似的大小寫和字母替換手法，例如將「o」換成「0」、「l」換成「1」或「I」以及使用西里爾字母「a」假裝英語「a」，來製造真假難辨的釣魚電郵或網站，誘騙用戶洩露敏感信息或點擊惡意鏈接。 [使用AI工具需警惕：釣魚攻擊與安全隱患] 除了視覺陷阱，針對A

AASTOCKS ・ 1 天前
Amazon 要求 Perplexity 停止用 Comet 瀏覽器代購，保障消費者體驗還是「霸凌」新創公司？

Amazon 要求 Perplexity 停止用 Comet 瀏覽器代購，保障消費者體驗還是「霸凌」新創公司？

Perplexity 允許旗下 Comet 瀏覽器代理用家購物的做法，顯然引起了 Amazon 的強烈不滿。據彭博報導，Amazon 已致信 Perplexity 要求其「停止並關閉」Comet 的代購功能，因此行為違反了服務條款，降低了用家體驗並可能造成隱私漏洞。

Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境

Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境

Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用家可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
返工蛇王即怒睥，「專注力電子寵物」提升工作專注力

返工蛇王即怒睥，「專注力電子寵物」提升工作專注力

文章來源：Qooah.com 開發者 EnriqueN01 在 Reddit 論壇分享了其自製的「專注力電子寵物」，這款基於 Raspberry Pi 製造的裝置，能放在工作桌上監督用戶保持專注，一旦用戶分心蛇王，便會 「怒睥」提醒，趣味十足。 據 EnriqueN01 介紹，他一直想製作更有趣的「番茄鐘」輔助專注工作，因此購入 Raspberry Pi Zero 2 W 作為核心硬件。該電子寵物的程式由 Python 和 OpenCV 編寫，搭配透明 OLED 屏幕與小型鏡頭模塊，屏幕為裝置賦予「表情」，鏡頭則負責捕捉用戶面部及視線。為提升外觀精緻度，開發者還將鏡頭隱藏在屏幕下方，並選擇用一雙「眼睛」的形象在屏幕上展現電子寵物的情緒，讓監督過程更生動。 這款電子寵物擁有三種表情：用戶專注工作時，它會呈現開心模樣，彷彿為用戶驕傲；用戶分心時，眼睛會轉為憤怒狀態，並顯示「Distracted！」的文字；若用戶未在規定時間內回歸工作，它還會露出可憐眼，同時將專注計時清零。 目前，EnriqueN01 已將該電子寵物的完整製作過程開源，感興趣的用戶可通過鏈接（https://github.c

Qooah.com ・ 22 小時前
HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

文章來源：Qooah.com 萬眾期待的華為史上最薄 Mate——HUAWEI Mate 70 Air 最快於本月發佈，近期其外觀設計被首次曝光。 結合網傳的真機圖片，數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示，HUAWEI Mate 70 Air 看起來屏幕在 6.9至7吋左右，是居中單孔等深四曲屏設計，並配備崑崙玻璃。 仔細觀察發現，HUAWEI Mate 70 Air 的中框沒有注塑斷點，加寬的電源鍵似乎支援側邊指紋識別。後置居中大圓鏡頭，影像能力估計不錯。整體來看，HUAWEI Mate 70 Air 是一款超大屏、超薄大電池的 Air 機型。 有網友進一步放出了 HUAWEI Mate 70 Air 的背部實拍圖，型號為 SUP-AL90，與電信終端產品庫中的 Mate 70 Air 型號一致。 結合網上爆料，HUAWEI Mate 70 Air 最高擁有 16GB RAM，出廠預裝鴻蒙OS 5.1 操作系統，支援升級至最新的鴻蒙OS 6 操作系統。可選擇曜金黑、羽衣白、金絲銀錦三款配色。 值得一提的是，預計 HUAWEI Mate 70 Air 會保留實體 SIM 卡插槽，並支援 eSI

Qooah.com ・ 1 天前
Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布

Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布

Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布

TechRitual ・ 1 天前
中國軍方測試新型四足機器人攻擊系統 迅速摧毀台灣防線

中國軍方測試新型四足機器人攻擊系統 迅速摧毀台灣防線

中國軍方測試新型四足機器人攻擊系統 迅速摧毀台灣防線

TechRitual ・ 3 小時前
DJI Osmo Mobile 8 手機雲台補上 360° 環拍和 NFC，通用前代多功能追蹤模組

DJI Osmo Mobile 8 手機雲台補上 360° 環拍和 NFC，通用前代多功能追蹤模組

DJI 的 Osmo Mobile 手機雲台今日更新，剛剛登場的 Osmo Mobile 8 可以看作是 Osmo Mobile 7P 的小幅升級版，主要變化是補上了 360° 無限位旋轉和 NFC。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前

蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store

據內媒報道，蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store。即用戶無需持有 iPhone 等蘋果設備，即可透過瀏覽器存取 apps.apple.com，體驗完整的應用程式瀏覽、搜尋和分享功能。 (CW)

infocast ・ 1 天前
一分鐘簡單設定，用 iOS 26.1 爽玩繁體中文 Apple Intelligence 功能！

一分鐘簡單設定，用 iOS 26.1 爽玩繁體中文 Apple Intelligence 功能！

Apple 推送了新版 iOS 26.1 作業系統，為 Apple Intelligence 加入繁體中文語系支援，升級後支援相關功能的 iPhone 跟 iPad 等 iOS / iPadOS 裝置，終可使用包括書寫工具、即時翻譯跟影像樂園等多項功能。

Mobile Magazine ・ 14 小時前

英偉達(NVDA.US)與德意志電信達成10億歐元AI雲端協議

英偉達(NVDA.US)與德意志電信周二確認，雙方已簽署一項10億歐元的合作協議，在德國建設一個資料中心，預計將於2026年第一季度投入運行，並將成為全球首個工業AI雲端。 英偉達執行長黃仁勳表示，德國的工程與工業實力聞名世界，而現在優勢正被AI技術進一步強化。擁有全球首個工業AI雲以及德國最大的GPU部署之一，公司正在將NVIDIA AI與機械人技術，引領德國工業轉型進入新時代。 該個AI基礎設施旨在使德國和歐洲的大型企業、新創公司以及中小型企業能夠利用安全且主權的資訊科技框架，開發、訓練和部署用於各種製造應用的人工智能，包括設計與機械人技術。SAP和德意志電信將在資料中心方面展開合作，德意志電信提供基礎設施，而SAP則提供其商業技術平台和應用程式。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前
HONOR Magic8 Pro 國際版即將登場 馬來西亞率先預熱!

HONOR Magic8 Pro 國際版即將登場 馬來西亞率先預熱!

HONOR 今年十月中旬在國內市場推出 Magic8 系列後，今日正式啟動國際版佈局。備受矚目的 Magic8 Pro 已確定將首站登陸馬來西亞市場，HONOR 馬來西亞官方帳號近日已展開預熱宣傳，雖然目前尚未公佈確切上市日期，僅以「即將來臨」預告，筆者預計 Magic8 系列最快 11 月底登陸香港。

Mobile Magazine ・ 14 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲

公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲

貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。

BossMind ・ 5 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面

謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面

謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前