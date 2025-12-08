Galaxy S26系列外觀曝光，藥丸形鏡頭模組，還要凸起

文章來源：Qooah.com

科技媒體 Android Authority 發佈博文透露，表示在深度挖掘 One UI 8.5 系統代碼後，發現了 Samsung Galaxy S26 系列手機的官方渲染圖，並且渲染圖明確標注了裝置代號。

代號 M1 和 M2 的機型分別對應的是標準版 Galaxy S26 及 Galaxy S26 Plus，代號 M3 則是頂級旗艦 Galaxy S26 Ultra。此次的爆料確定了 Samsung 新一代旗艦的產品陣容規劃。

從渲染圖中可以看出，Samsung Galaxy S26 和 S26 Plus 為後置竪向的藥丸型模組，內部為三個鏡頭。此次的 Galaxy S26 Ultra 渲染圖與知名爆料人 OnLeaks 的描述相符。

除了外觀設計，系統代碼還暗示了潛在的功能升級。技術人員在 One UI 8.5 系統中發現，有「Super Fast Wireless Charging（超快無線充電）」和「Super Fast Charging 3.0（超快充電 3.0）」，可能新一代旗艦手機會提升有線及無線充電的速度。