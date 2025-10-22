專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
Galaxy S26 或全線用自家 Exynos 2600 晶片？僅「這些地區」除外、放出消息或另有玄機
日前韓媒流出疑似三星自家晶片 Exynos 2600 效能表現，指其性能相比當代旗艦 Apple A19 Pro 跟 S8 Elite Gen 5 有顯著優勢；其後網絡更盛傳即將推出的 Galaxy S26 系列或全線轉用 Exynos 晶片、而非高通 S8 Elite Gen 5。
據韓媒 Hankyung.com （韓經網、音譯）早前報導，三星新代 Exynos 晶片將於下月投產，並應用至 Galaxy S26 跟 Galaxy S26+ 手機之中。
報導提到 Exynos 版在 S26 佔比或將達 50% 之多，主要投放於韓國本土及歐洲市場，預計美、日及國內（包括香港）市場則仍採用 S8 Elite Gen 5 晶片。
至於 S26 Ultra 會否加入 Exynos 版，報導內容指品牌似乎尚未有正式取向。爆料達人 Universe Ice 則認為除晶片效能，此說法或為與高通談判籌碼之一。
Mobile Magazine 短評：此前曾流傳三星已交付 2nm 版 S8 Elite Gen 5 樣品予高通評測，加入 Exynos 作籌碼推動後者採納其方案，再用回 S26 手機中。
資料來源：韓經網（韓國）、微博
