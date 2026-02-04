Galaxy S26 系列官宣開始，三個暗示：AI長焦、夜景片、極限暗光

文章來源：Qooah.com

Samsung 旗下的 Galaxy S26 系列手機將於 2 月 25 日發佈，目前官方放出了三條預熱影片，向消費者展示了 Galaxy S26 系列手機在影像方面的升級。

第一個影片展示的是用戶對著寵物狗進行遠距離變焦拍攝，影片的下方小字注明「畫面背景為 AI 生成」，暗示新裝置會有更強悍的變焦拍攝能力，有望引入基於 AI 的混合變焦圖像增強能力。

第二個影片著重於夜景影片拍攝上。影片中有一名 DJ 在昏暗的環境中進行表演，影片的描述為「點亮你的夜晚」。代表裝置在夜間影片拍攝能力上提升，延續 Samsung 近年來主打的 Nightography（夜拍）影像品牌。

第三條影片同樣是在夜景拍攝，畫面中有一名女子在夜晚揮舞煙花棒，配文為「看起來很暗，拍出來很亮」。

三個預熱影片都有 Galaxy S26 系列標誌性的相機模組設計和 AI 手機相關標識，強調了 AI 在影像中的核心作用。

結合預熱影片，猜測 Galaxy S26 系列手機主打賣點為長焦變焦能力和夜間影片拍攝。網傳顯示 Samsung Galaxy S26 Ultra 配備 5000 萬像素 5 倍潛望式長焦鏡頭，光圈更大，有效提升進光量和成像質量。 Galaxy S26 標準版和 Galaxy S26 Plus 機型則是 3 倍長焦鏡頭，可能為 1000 萬像素或 1200 萬像素。