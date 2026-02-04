馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
Galaxy S26 系列官宣開始，三個暗示：AI長焦、夜景片、極限暗光
Samsung 旗下的 Galaxy S26 系列手機將於 2 月 25 日發佈，目前官方放出了三條預熱影片，向消費者展示了 Galaxy S26 系列手機在影像方面的升級。
第一個影片展示的是用戶對著寵物狗進行遠距離變焦拍攝，影片的下方小字注明「畫面背景為 AI 生成」，暗示新裝置會有更強悍的變焦拍攝能力，有望引入基於 AI 的混合變焦圖像增強能力。
第二個影片著重於夜景影片拍攝上。影片中有一名 DJ 在昏暗的環境中進行表演，影片的描述為「點亮你的夜晚」。代表裝置在夜間影片拍攝能力上提升，延續 Samsung 近年來主打的 Nightography（夜拍）影像品牌。
第三條影片同樣是在夜景拍攝，畫面中有一名女子在夜晚揮舞煙花棒，配文為「看起來很暗，拍出來很亮」。
三個預熱影片都有 Galaxy S26 系列標誌性的相機模組設計和 AI 手機相關標識，強調了 AI 在影像中的核心作用。
結合預熱影片，猜測 Galaxy S26 系列手機主打賣點為長焦變焦能力和夜間影片拍攝。網傳顯示 Samsung Galaxy S26 Ultra 配備 5000 萬像素 5 倍潛望式長焦鏡頭，光圈更大，有效提升進光量和成像質量。 Galaxy S26 標準版和 Galaxy S26 Plus 機型則是 3 倍長焦鏡頭，可能為 1000 萬像素或 1200 萬像素。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國
《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕
隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！
眾人追思大S「為何只有具俊曄沒穿全黑」？身上大衣承載27年深情：大S送的禮物
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿一年，2日其丈夫具俊曄與S家人、眾多親友在金寶山舉行雕像揭幕儀式，用最深情的方式紀念離去的她。
韓節目爆大S離世完整時間軸！返台途中心臟驟停搶救14小時離世 具俊曄「親授權」：永遠不要忘記她
台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，其丈夫具俊曄在愛妻離世一周年忌日，特地為紀念雕像揭幕，與岳母及一眾親友見證大S與大家同在。而韓國節目《名人生老病死的秘密》早前特地派攝製隊追蹤報道，播出的內容首度完整還原大S病逝前幾天的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是獲得具俊曄授權，其目的十分單純：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」
名媛望族丨朱晨麗角色原來執二攤 演技造型均被一面倒留言喪插
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，唔少劇中場口成為全城熱話之外，劇中演員嘅演技亦成為網民熱門討論話題。劇集搵嚟劉松仁、韓馬利、楊茜堯（楊怡）、陳玉蓮、江美儀等實力派演員主演，唔少網民都話睇得好過癮；不過當時仲係新人嘅朱晨麗就被網民紛紛留言負評，仲話佢係成套劇嘅「唯一敗筆」。
立春禁忌逐個數！5類人必須「躲春」避災 犯8大禁忌隨時衰足一年：剪髮／睇醫生／瞓懶覺
立春2026｜不少人以為農曆年初一才算新一年，但玄學上「立春」才是真正的生肖交接點！2026年的立春將於2月4日凌晨4時01分正式開始，意味著馬年正式來臨。 由於新舊磁場交替容易造成混亂，玄學家提醒有5類人士必須在這段時間「躲春」，同時全港市民亦要留意8大立春禁忌，一不小心犯禁隨時霉運纏身，衰足一整年！究竟立春有甚麼習俗與禁忌？即睇內文：
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
食物安全｜央視踢爆高毒性農藥「毒番薯」流入全國 農戶：一口都不敢吃
央視踢爆「毒番薯」流入全國？央視近日踢爆，有農戶偷用劇毒農藥「甲拌磷」種植番薯，而這些「毒番薯」更已流入內地多個省份，令人心惶惶！
「立春」2月4日踏入馬年，是招財好日子！把握「這吉時」儲錢開運，讓錢流動招財一整年
2026 年的「立春」落在 2 月 4 日（農曆十二月十七日），這天不僅是二十四節氣之首，更象徵正式告別舊歲、踏入丙午馬年的開端。在玄學與民俗中，立春是一年氣場交替、生氣最旺的節點。若能在這天透過「錢財流動」來啟動能量，據說能為一整年的財運奠定穩固基礎。
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網