Galaxy S26 系列延至明年 2月發佈，一出即變舊科技

文章來源：Qooah.com

Samsung Galaxy S26 系列旗艦手機的「Galaxy Unpacked」全球發佈會時間與地點已曝光，計劃於 2026 年 2 月 25 日在美國三藩市舉辦，這是自 2023 年發佈 Galaxy S23 系列後，Samsung 時隔三年再度選擇三藩市作為發佈會舉辦地。

消息由 @Jukanlosreve 透露，且已獲 @i冰宇宙 等人證實。業內人士指出，三藩市如今是人工智能技術核心樞紐，而Samsung作為 AI 智能手機領域的先行者，在此舉辦發佈會，契合其開啓 AI 智能手機時代的定位。

值得注意的是，此次發佈會時間較以往有所調整。過去 Samsung 通常在 1 月下旬至 2月上旬舉辦 Unpacked 活動，此次卻推遲至 2 月下旬。分析認為，調整源於產品陣容策略變化。此前 Samsung 曾計劃用「Pro」版本替代標準版，以「Edge」機型取代「Plus」機型，但因上一代 Galaxy S25 Edge 市場表現未達預期，最終決定延續「三機型」策略，繼續推出標準版、Plus 高階機型及 Ultra 旗艦機型，目前相關籌備工作已啓動。