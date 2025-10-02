Galaxy S26 系列自拍相機將保持現狀

有關即將推出的 Galaxy S26 系列的後置相機報導至今令人失望，簡而言之，升級的幅度相當有限。更糟的是，僅有的幾項升級也沒有針對最需要改進的地方，例如，仍然無法擺脫那顆 1,000 萬像素的 3 倍潛望鏡鏡頭。

Galaxy S 系列是否需要升級自拍相機？如果認為「不需要」，那麼有好消息傳來——根據 Roland Quandt 的報導，所有 Galaxy S26 手機將配備 1,200 萬像素的前置相機，並配有自動對焦鏡頭。是的，這與之前的 S25、S24 及 S23 相同。

Samsung Galaxy S25 Ultra（以及其他 S25 型號）擁有 1,200 萬像素的自動對焦自拍相機。還記得 Galaxy S22 Ultra 配備的 4,000 萬像素自拍相機嗎？Samsung 顯然已經忘記了。

再次強調，並不認為自拍相機是最需要升級的部分——目前的 1,200 萬像素鏡頭能夠拍攝出細緻的影像，擁有良好的膚色還原及出色的動態範圍。然而，四年來沒有任何升級，讓整個系列的吸引力顯得有些乏味。

