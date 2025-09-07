Galaxy S26 Pro 和 Ultra 的設計曝光，更新更薄並採用磁鐵技術

近期有消息洩露了外觀類似 iPhone 的 Galaxy S26 Edge，隨後又有一組渲染圖顯示了 Galaxy S26 Pro 和 Galaxy S26 Ultra 的設計變化。

根據 SmartPrix 的報導，Galaxy S26 Pro 和 Galaxy S26 Ultra 的新渲染圖顯示了這兩款手機的外觀。雖然文章並未提及，但這些渲染圖似乎是基於 CAD 文件製作的，與昨天展示的 Galaxy S26 Edge 渲染圖類似。

在設計方面，Pro 和 Ultra 的變化並不算劇烈。

相機模組依然相似，但現在有一個擴展的區域，類似於 Galaxy Z Fold 7 上的設計。這可能是由於另一個顯著的設計變化，兩款手機均變得更薄。據報導，Galaxy S26 Ultra 的厚度為 7.8mm，比之前的 8.2mm 減少，而 Galaxy S26 Pro 的厚度為 6.7mm，從 7.2mm 減少。

儘管機身變薄，但報導指出，Samsung 今年仍將內置 Qi2 磁鐵。

在其他規格方面，這兩款手機的顯示屏分別為 6.27 吋和 6.9 吋，報導還提到 Pro 可能採用 Exynos 處理器，而 Ultra 則會搭載 Qualcomm 的下一代 Snapdragon 旗艦處理器。

Samsung 的新設計引起了廣泛關注。

推薦閱讀