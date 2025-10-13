Galaxy S26 Pro 將配備 Exynos 2600 處理器

Samsung 預計將於 2026 年 2 月發佈其下一代非摺疊旗艦智能手機系列 Galaxy S26。至今，關於該系列的三款設備——Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Edge 和 Galaxy S26 Ultra 的資料已經有不少洩露。

許多這些洩露消息指出，這些手機在大多數地區將搭載 Exynos 2600 晶片組，而某些市場則可能會使用 Qualcomm 的 Snapdragon 處理器。根據 SamMobile 的最新報導，最小且最具性價比的 Galaxy S26 Pro 確實使用了 Exynos 2600。

這一情況可能會在全球大多數地區成立。然而，在美國和中國，該手機可能會搭載 Qualcomm 的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，該晶片於上個月正式宣布。據報導，Samsung 最近開始開發的 Galaxy S26+ 也可能會遵循與 S26 Pro 相同的晶片配置。

根據之前的洩露，Exynos 2600 將採用 Samsung Foundry 的 2nm 製程技術，擁有十核心 CPU 配置，並配備 ARM C1 系列的 CPU 核心。在圖形方面，將搭載使用 AMD RDNA 架構的 Xclipse 950 GPU。

根據報導，Exynos 2600 的性能超過了 Snapdragon 8 Elite 和 Apple 的 A19 Pro，然而其是否能與 Snapdragon 8 Elite Gen 5 和 MediaTek Dimensity 9500 相匹敵仍需觀察。據悉，Samsung 已於 9 月開始大規模生產 Exynos 2600。

