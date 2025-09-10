Galaxy S26 Ultra 不升反降？長焦鏡頭 12MP 裁到 10MP

文章來源：Qooah.com

之前據傳 Samsung Galaxy S25 Ultra 手機的 3x 長焦端將會搭載 IMX754 CMOS 傳感器，尺寸 1/3.52 吋，像素為 1000萬 ，單顆像素為 1.12μm。

但消息源 @i冰宇宙 今天在微博曝光 Samsung Galaxy S26 Ultra 的新 3x 長焦詳細參數：10mp f 2.4，1/3.94吋的 CMOS 傳感器，像素面積是 1.0μm，和 Samsung Galaxy S25 以及 Samsung Fold 7 的 3x 長焦規格相同，相比以往一直搭載的 IMX754 傳感器（Galaxy S24 Ultra、S23 Ultra、S22 Ultra均搭載該傳感器）再次縮小，並且依然保持1000萬像素，以減少傳感器厚度。@i冰宇宙 認為這個參數就代表廢了。

有用戶在評論區咨詢表示「不是12MP 的嗎，又縮水回去了？」，@i冰宇宙 對此回覆「12MP裁切成10MP，和之前一樣的操作」。

後續 @i冰宇宙 轉發了該博文，並附文：「盧泰文：你們不是說換掉 3x 嗎？滿足你們，你們也沒說換個更大的啊？」。