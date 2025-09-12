Galaxy S26 Ultra 將延續 S25 Ultra 的 5 倍變焦相機配置

隨著 iPhone 17 的發佈已成為過去式，焦點轉向了 Samsung Galaxy S26 系列，並且隨著新消息的每日洩漏，該系列的情況愈發明朗。我們現在獲得了有關頂級 Galaxy S26 Ultra 型號的更多細節。

據 Ice Universe 的最新消息，Galaxy S26 Ultra 將在其 3 倍變焦鏡頭上採用降級的 1,000 萬像素傳感器。現在，這位爆料者又提供了有關 5 倍變焦鏡頭的新細節。

根據爆料，Galaxy S26 Ultra 將使用與 Galaxy S25 Ultra 相同的 5,000 萬像素傳感器作為 5 倍變焦鏡頭。這款 1/2.52 吋、0.7μm 的 5,000 萬像素傳感器也曾用於 S24 Ultra，Samsung 可能會在 Galaxy S27 Ultra 上再次使用。

此外，據傳 Galaxy S26 Ultra 的後置相機凸起部分將是 S25 Ultra 的兩倍厚，這可能意味著在相機設計上會有一定的變化。雖然目前看起來 Galaxy S26 Ultra 可能不會有重大相機升級，這對許多用戶來說無疑是一個失望的消息。不過，是否會對另外兩個相機進行改進，仍有待時間的考驗。

Samsung 預計將在明年一月揭曉 Galaxy S26 系列，據悉該系列將包括 Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Edge 和 Galaxy S26 Ultra。

