一號戒備信號現正生效
Galaxy S26 Ultra 拍攝規格，主鏡有提升，但不多
文章來源：Qooah.com
關於 Samsung Galaxy S26 Ultra，博主 @i冰宇宙 率先曝光了其影像系統的相關規格，並且同步將其與上一代 Galaxy S25 Ultra 放在一起進行對比，展現兩者在影像規格上的異同。
Galaxy S26 Ultra 有明顯優化。主鏡同樣為 2 億像素，但光圈從 S25 Ultra 的 F1.7 提升至 F1.4，進光量增加，能提升弱光拍攝效果與畫面細節。超廣角鏡頭參數一致，均為 500 萬像素 + F1.9 光圈，可滿足寬廣拍攝需求。長焦方面，3 倍長焦鏡頭像素從 100 萬提升至 1200 萬，5 倍潛望長焦鏡頭光圈從 F3.4 升級到 F2.9，長焦拍攝的清晰度與進光表現更出色。
Galaxy S26 Ultra 採用凸起相機模組，含三顆突出傳感器，底部是矩形潛望長焦，右側有激光對焦模塊與第四顆鏡頭，中間為閃光燈，設計辨識度高。機身尺寸 163.4×77.9×7.8mm，配備 6.9吋 AMOLED 屏幕，搭載 Color-on-Emitter 去偏振層與第三代防反射玻璃，顯示效果與抗反射能力提升。性能上，該機搭載 3nm 工藝的高通Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，最高配備 16GB RAM與 1TB ROM，運行 One UI 8.0 系統，性能強勁。續航方面，內置 5000mAh 電池，支援 60W 有線充電與 Qi2 無線磁吸充電，滿足用戶續航與快充需求。
目前， Samsung 暫未官方公佈 Galaxy S26 Ultra 的發佈時間。
