Galaxy S26 Ultra 相機模組厚度將是 S25 Ultra 的近兩倍

近期有關 Samsung Galaxy S26 Ultra 相機升級的消息引起了不少關注。雖然升級通常是好事，但往往伴隨著一些妥協。根據 Ice Universe 的報導，S26 Ultra 的相機模組將明顯變得更厚。

上週，Ice 發佈消息稱，S26 Ultra 的高度將為 163.4mm，寬度為 77.9mm，與 S25 Ultra 相比，分別增加了 0.6mm 和 0.3mm。現在，這位爆料者透露了該機型的厚度資訊。

新型號在最薄處的厚度為 7.9mm，相較於現行型號的 8.2mm 更薄，但相機模組的厚度將從 2.4mm 增加至 4.5mm。

這一改變顯然是為了容納新的主鏡頭和長焦鏡頭。主相機雖然並未更換傳感器，但光圈將擴大至 f/1.4，並具備可變光圈功能，以適應不同的光照條件。

至於長焦相機，早前有傳聞稱會搭載 2 億像素的傳感器，但最新資料顯示，實際上僅會配備更為保守的 5000 萬像素長焦和 1200 萬像素中距離長焦模組。Ice 批評 5000 萬像素的潛望鏡模組因其僅有 1/2.52 英寸的傳感器尺寸而顯得不足，而競爭對手則已經在其潛望鏡中使用了更大型的 2 億像素傳感器。

最後，爆料者透露 Galaxy S26 Ultra 的重量與現行型號相近，僅輕了一克，為 217 克。

