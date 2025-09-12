Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
Galaxy S26 Ultra 相機模組厚度將是 S25 Ultra 的近兩倍
近期有關 Samsung Galaxy S26 Ultra 相機升級的消息引起了不少關注。雖然升級通常是好事，但往往伴隨著一些妥協。根據 Ice Universe 的報導，S26 Ultra 的相機模組將明顯變得更厚。
上週，Ice 發佈消息稱，S26 Ultra 的高度將為 163.4mm，寬度為 77.9mm，與 S25 Ultra 相比，分別增加了 0.6mm 和 0.3mm。現在，這位爆料者透露了該機型的厚度資訊。
新型號在最薄處的厚度為 7.9mm，相較於現行型號的 8.2mm 更薄，但相機模組的厚度將從 2.4mm 增加至 4.5mm。
這一改變顯然是為了容納新的主鏡頭和長焦鏡頭。主相機雖然並未更換傳感器，但光圈將擴大至 f/1.4，並具備可變光圈功能，以適應不同的光照條件。
至於長焦相機，早前有傳聞稱會搭載 2 億像素的傳感器，但最新資料顯示，實際上僅會配備更為保守的 5000 萬像素長焦和 1200 萬像素中距離長焦模組。Ice 批評 5000 萬像素的潛望鏡模組因其僅有 1/2.52 英寸的傳感器尺寸而顯得不足，而競爭對手則已經在其潛望鏡中使用了更大型的 2 億像素傳感器。
最後，爆料者透露 Galaxy S26 Ultra 的重量與現行型號相近，僅輕了一克，為 217 克。
