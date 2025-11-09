Galaxy S27 Ultra 拍攝能力只對標 iPhone 18 Pro Max，iPhone 升我先升，唔會蝕畀你

文章來源：Qooah.com

有博主爆料，Samsung Galaxy S27 Ultra 的主鏡頭規格或將取決於同期發佈的 Apple iPhone 18 Pro Max 的硬件選擇。若 Apple 採用 1/1.14 吋 的大底 CMOS，Samsung 則計劃使用 2 億像素、0.7μm 像素尺寸的 1/1.12 吋新型傳感器；而如果 Apple 繼續沿用 1/1.3 吋 CMOS 並保留可變光圈設計，Samsung 也將會維持現有方案，繼續搭載 2 億像素、0.6μm 尺寸的 1/1.3 吋 CMOS 並配合可變光圈結構。

該博主進一步評論稱，Samsung 此舉似乎反映出一種「緊隨對手，不輕易在硬件上做超前投入」的策略，甚至略帶無奈地表示，Samsung 在硬件規格上顯得較為保守，「缺乏自主突破的意願」。

此外，綜合此前消息，Samsung Galaxy 預計還將在 S27 Ultra 中引入名為「Polar ID」的新型面部識別技術，以嘗試擺脫當前 3D 面部掃描對大型紅外硬件的依賴，轉而探索更輕薄、集成度更高的解決方案。該技術通過 ISOCELL Vizion 前鏡傳感器與「BIO-Fusion Core」安全模塊協同工作，能夠在約 180ms 內完成解鎖，響應極為迅速。借助偏振光技術，Polar ID 在安全性方面也有顯著提升，能夠有效辨別照片、影片等虛假手段，提供更為可靠的面部保護。