Galaxy Tab S10 FE 85 折倒數計時，最新 S Pen 入門平板，一機滿足學習、創意！｜Amazon Prime Day優惠2025

Galaxy Tab S10 FE 85 折倒數計時，最新 S Pen 入門平板，一機滿足學習、創意！

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學

Amazon Prime Day 2025 優惠進入最後倒數，千萬別錯過這個年度購物狂歡的最後衝刺！作為焦點產品之一，Samsung Galaxy Tab S10 FE 以 85 折超值優惠成為眾人搶購的熱點，是次優惠版本容有 256GB 大容量，只需 US$484 （約 HK$3,774) 就能入手，打破歷史價格之餘，更免運費直送香港，要擁有一部學習與創意兼備的全能平板，就是這麼簡單。

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉Samsung Galaxy Tab S10 FE 系列登場，AI 解答手寫數學題，香港預購享容量升級

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE 擁有 10.9 吋 2304 x 1440 解析度屏幕，僅 6mm 的厚度，重量比上代輕 4%，搭載 Exynos 1580 處理器，提供超順暢的性能，無論是創作、學習還是遊戲都能輕鬆應對。高解像度的顯示效果和 90Hz 的流暢刷新率，確保細節鮮明，其視覺增強功能在高亮度模式下可達 800 nits，無論在戶外還是室內，都能保持明亮視野，並設有低藍光設計以保護眼睛。

平板款搭載 AI 技術，專為創意工作者與日常使用者設計。平板與配備的 S Pen 皆具備 IP68 的抗水防塵等級，讓你無論身在何處都能隨心所欲地創作。無需切換應用程式，即可使用 Google 一圈即搜功能，且配備多種專業級應用程式，特別設置了快速操作與 AI 快捷鍵，提升工作效率。

Galaxy Tab S10 FE 256GB WI-FI

Amazon 特價 US$484.99（約 HK$3,774＋免運費 ）｜原價 US $569.99

立即購買

Samsung 官網售價 HK$4,288

送 ITFIT 多角度書本式保護套

送港幣 $300 Galaxy Credit 網上消費額

立即購買

