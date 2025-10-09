Galaxy Tab S10 FE 85 折倒數計時，最新 S Pen 入門平板，一機滿足學習、創意！｜Amazon Prime Day優惠2025

Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
Amazon Prime Day 2025 優惠進入最後倒數，千萬別錯過這個年度購物狂歡的最後衝刺！作為焦點產品之一，Samsung Galaxy Tab S10 FE 以 85 折超值優惠成為眾人搶購的熱點，是次優惠版本容有 256GB 大容量，只需 US$484 （約 HK$3,774) 就能入手，打破歷史價格之餘，更免運費直送香港，要擁有一部學習與創意兼備的全能平板，就是這麼簡單。
👉Samsung Galaxy Tab S10 FE 系列登場，AI 解答手寫數學題，香港預購享容量升級
Galaxy Tab S10 FE
Galaxy Tab S10 FE 擁有 10.9 吋 2304 x 1440 解析度屏幕，僅 6mm 的厚度，重量比上代輕 4%，搭載 Exynos 1580 處理器，提供超順暢的性能，無論是創作、學習還是遊戲都能輕鬆應對。高解像度的顯示效果和 90Hz 的流暢刷新率，確保細節鮮明，其視覺增強功能在高亮度模式下可達 800 nits，無論在戶外還是室內，都能保持明亮視野，並設有低藍光設計以保護眼睛。
平板款搭載 AI 技術，專為創意工作者與日常使用者設計。平板與配備的 S Pen 皆具備 IP68 的抗水防塵等級，讓你無論身在何處都能隨心所欲地創作。無需切換應用程式，即可使用 Google 一圈即搜功能，且配備多種專業級應用程式，特別設置了快速操作與 AI 快捷鍵，提升工作效率。
Galaxy Tab S10 FE 256GB WI-FI
Amazon 特價 US$484.99（約 HK$3,774＋免運費 ）｜原價 US
$569.99
Samsung 官網售價 HK$4,288
送 ITFIT 多角度書本式保護套
送港幣 $300 Galaxy Credit 網上消費額
Dyson 最新優惠 人氣洗地機直降 HK$1,690，Supersonic Nural 風筒僅 HK$3,290
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板｜Amazon Prime Day優惠2025
Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式
潮玩透明風！HK$5XX 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！｜Amazon Prime Day優惠2025
