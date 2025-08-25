Galaxy Tab S11/S11 Ultra全系規格售價全面睇 巨屏旗艦全面升級！

根據最新外媒爆料，SAMSUNG即將推出新一代旗艦平板電腦Galaxy Tab S11系列。據了解，今年SAMSUNG將帶來兩款產品，分別為Galaxy Tab S11及Galaxy Tab S11 Ultra，預計將延續高端規格配置並在多方面進行升級，吸引一眾追求高效能與大屏幕體驗的用户。

新一代平板明顯升級硬件規格但價格也相對提高

SAMSUNG Galaxy Tab S11 Ultra將採用14.6吋Dynamic AMOLED 2X顯示屏（2960 × 1848），並採用極窄邊框設計。其前置鏡頭區域仍然保留劉海設計，以容納相關感測元件。而標準版Galaxy Tab S11則採用11吋AMOLED屏幕(2560×1600)，並支援120Hz刷新率。

電池方面，Galaxy Tab S11預計內建8400mAh電池，並支援45W快速充電；至於Galaxy Tab S11 Ultra則配備更大容量的11600mAh電池，同樣支援45W充電，為長時間使用提供充足續航力。

價格方面，據爆料指出，Galaxy Tab S11 Ultra的起始售價與上代相同，維持在1200美元起，但高容量版本的定價則有所上調。具體售價資訊如下：

Galaxy Tab S11的12GB+256GB（WiFi 版本）定價為860美元；

Galaxy Tab S11 Ultra的12GB +256GB（WiFi 版本）為1200美元；

12GB + 512GB（WiFi 版本）則預計售1400美元；

而頂配的16GB +1TB（WiFi 版本）更將達到1700美元。

雖然新一代平板在硬件規格上有明顯升級，但價格也相對提高，尤其高儲存容量型號的漲幅較為明顯。對追求極致效能與大儲存空間的用戶來說，Galaxy Tab S11 Ultra無疑是值得留意的新選擇；而標準版Galaxy Tab S11則以相對親民的價格，提供旗艦級使用體驗，預期將成為市場上的熱門型號。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/科技/galaxy-tab-s11-s11-ultra全系規格售價全面睇-巨屏旗艦全面升級-/592557?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral