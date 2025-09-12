Galaxy Watch 8 Classic 價格下調至接近標準型號水平

Apple 的新智能手錶本周成為焦點，但 Android 用戶也有值得慶祝的理由。Samsung 的 Galaxy Watch 8 Classic 現在在 Woot 上的價格降至 $359.99 / 約 HK$ 2,803（減少 $140），幾乎與 $349.99 / 約 HK$ 2,724 的 Galaxy Watch 8 價格持平。對於一款發佈不到兩個月的手錶來說，這是一個不錯的折扣。

Samsung Galaxy Watch 8 Classic（藍牙）

Samsung 最新的智能手錶採用了全新的方圓設計，並引入了一些健康功能，例如抗氧化指數和跑步教練。Classic 型號則增添了更高級的設計，配有旋轉表圈、額外的可自定義按鈕以及更長的電池壽命。

產品 價格 Samsung Galaxy Watch 8 Classic (藍牙) $499.99 / 約 HK$ 3,899 折扣價格 $359.99 / 約 HK$ 2,803

Samsung Galaxy Watch 8 是 Samsung 手機用戶的最佳選擇，尤其是對於從 Galaxy Watch 5 或更早版本升級的用戶。Classic 型號在 Galaxy Watch 8 的基礎上增強了設計，並恢復了受歡迎的旋轉表圈，還提供了更長的電池壽命。它也繼承了 Galaxy Watch Ultra 的快速按鈕，該按鈕可自定義以啟動最喜愛的應用程序或健身計劃。

除了這些，Galaxy Watch 8 Classic 的設計仍然保持薄型方圓形狀，佩戴舒適，同時不會犧牲電池壽命。它能夠監測心率、血氧水平，並在與 Samsung Galaxy 手機配對時進行心電圖檢測或睡眠呼吸暫停檢測。可穿戴設備還推出了跑步教練功能，根據用戶的表現制定個性化的健身計劃。此外，Galaxy Watch 8 Classic 還能根據用戶的生理節律推薦最佳就寢時間，並評估水果和蔬菜的攝入量，儘管這一點的準確性有時會有所變化。

在智能功能方面，Galaxy Watch 8 Classic 配備 One UI 8 Watch，增添了 Google Gemini 功能。用戶可以詢問附近的咖啡店推薦、發送 Slack 消息、創建播放列表等等。雖然目前 Gemini 的效果存在變化，但希望未來能夠持續改善。

遺憾的是，這款可穿戴設備僅提供 46mm 的尺寸，對於某些用戶來說可能過於龐大。不過，對於尋求高端可穿戴設備的 Samsung 手機用戶來說，Galaxy Watch 8 Classic 現在的價格幾乎與標準型號相同，是最佳選擇之一。

其他幾項優惠也值得關注：

在 Amazon 上，Anker Soundcore Select 4 Go 價格為 $22.99 / 約 HK$ 178（降低 $11），接近歷史低點。這款色彩繽紛的藍牙揚聲器在價格上提供了良好的價值，具備 IPX67 防水等級，並且能在水面上漂浮。它的單次充電可持續使用長達 20 小時，並且在與另一台 Select 4 Go 配對時可產生立體聲音效。

Whisker 的 Litter Robot 4 現在以 $699 / 約 HK$ 5,442 的價格在公司網站上進行促銷，並附帶三年的保修。該自動貓砂箱在使用後會自動清理，並將廢物轉移到抽屜中，當需要清空時會發送提醒。它還能幫助中和不必要的氣味，適用於最多四隻貓的單位。此外，配套應用程序可以監控貓的體重，追蹤貓砂和廢物抽屜的水準等。

Beats Powerbeats Pro 2 在 Amazon、Walmart 和 Target 的售價為 $199.99 / 約 HK$ 1,560，雖然比歷史最低價高出 $20，但仍然是一個不錯的優惠。這款健身耳機是市場上最佳選擇之一，提供心率監測（超越 AirPods Pro 3）、在激烈運動時有效的耳掛設計以及 IPX4 防水等級。它們還具備出色的主動噪聲取消功能，自然的透明模式，並支持 Android 和 Apple 的一些功能，例如自動設備切換。

