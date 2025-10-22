焦點

不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會

Yahoo Tech HK

Galaxy XR 狙擊 Vision Pro：Samsung 的 Android XR 處女作，售價 1,800 美元

可運行「幾乎所有」Android 應用程式。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
Galaxy XR 狙擊 Vision Pro：Samsung 的 Android XR 處女作，售價 1,800 美元
Galaxy XR 狙擊 Vision Pro：Samsung 的 Android XR 處女作，售價 1,800 美元

Samsung 今日如約發佈了自己的第一款 Android XR 裝置 — 脫胎自 Project Moohan 的 Galaxy XR。它的造型和 Apple Vision Pro 有一點相似，官方宣稱採用了「平衡式人體工學設計」，讓重量在頭部前後均勻分佈，以提升配戴時的舒適感。機器本體的重量是 545g，明顯優於 Vision Pro。除直接插電使用外，Samsung 也有準備一款外接電池。其重量為 302g，正常使用能持續 2 小時，可連續播放 2.5 小時影片。

廣告

Galaxy XR 配備 2,900 萬像素 micro OLED 顯示，單眼解析度達到 3,552 x 3,840，能覆蓋 96% DCI-P3 色域。水平和垂直視野分別有 109° 和 100° ，更新率分為 60Hz、72Hz 及 90Hz 三檔。作為參考，最新的 M5 Vision Pro 可以達到 120Hz。除此之外，裝置還支援 Dolby Atmos，左右均設有高、低音雙路揚聲器。它還內建了 6 麥克風陣列，並且支援 Wi-Fi 7 和藍牙 5.4。鏡片支援 54-70mm 瞳距調整，包裝附帶可拆式遮光罩，用需求的用家亦可加購度數鏡片。

Samsung Galaxy XR
Samsung Galaxy XR

Galaxy XR 搭載了 Snapdragon XR2+ Gen 2 晶片，同時有 16GB RAM 和 256GB 儲存。配合 2 顆高解析度透視相機、6 顆外部環境追蹤相機以及 4 顆眼動追蹤相機和諸多感應器，它能實現即時混合實境、手勢操作、視線追蹤等功能。當然，Samsung 也準備了額外的手持控制器方便遊戲等場景，在需要時也可外接無線滑鼠、鍵盤。

Android XR
Android XR

而在軟體的部分，Android XR 支援 Gemini AI，能讓使用者透過語音或視覺互動操控各類應用程式。比如在 Google 地圖中，你能以立體方式探索地圖。Google Photos 能夠自動將 2D 照片轉為 3D 顯示，在 YouTube 裡也能讓 Gemini 幫忙尋找影片並提供相關資訊。另外 Android XR 也支援「一圈即搜」，在使用透視模式時圈選物理世界中的對象，系統也會查詢對應的資料。

Samsung Galaxy XR
Samsung Galaxy XR

Google 還重新設計了 Google TV、Chrome、Meet 等 app，並表示 Galaxy XR 可運行「幾乎所有」Android 應用程式（依賴 GPS 等特定功能的 app 將無法使用）。Android 應用在 Android XR 內會以「浮動空間面板」的形式呈現，你可以移動它的位置或自由調節大小，輸入方式則保持跟系統一致。得益於自 Android 16 開始推動的「自適應設計」，Android app 在不同平台上可疑靈活變化。相比 visionOS 中的 iOS / iPadOS 移植應用，Google 的做法感覺能讓過渡更為平滑，也對開發者更加友善。

Samsung Galaxy XR
Samsung Galaxy XR

至於頭戴裝置目前最被看重的娛樂部分，Galaxy XR 支援 4K 虛擬影院觀影模式。Samsung 特意準備了 180° 和 360° 沉浸內容庫，此外 HBO Max、Crunchyroll、MLB 等內容平台也針對 Android XR 進行了優化。初期用家可在裝置上玩到《NFL Pro Era》、《Inside [JOB]》等原生 Android XR 遊戲，值得一提的是，Gemini 也可以在遊戲過程中提供即時教學和操作建議。

Samsung Galaxy XR
Samsung Galaxy XR

Samsung Galaxy XR 的單機價格是 1,800 美元，差不多是 Vision Pro 的一半，專屬的控制器及隨行收納盒售價均為 US$250。今年內購買 Galaxy XR 的消費者將直接獲得 Explorer Pack 組合包，其中包括 12 個月的 Google AI Pro、YouTube Premium 和 Google Play Pass，以及《NFL Pro Era》等多款應用程式。此外用家前 3 個月還能以 1 美元的優惠價訂閱 YouTube TV，最後是首發市場美國及韓國的限定福利，分別是 2025-26 賽季的 NBA League Pass 和 12 個月的 Coupang Play Sports Pass。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

M5 MacBook Pro 跑分出爐，Geekbench 6 分數接近 M1 Ultra

M5 MacBook Pro 跑分出爐，Geekbench 6 分數接近 M1 Ultra

文章來源：Qooah.com 近日，Apple 推出搭載 M5 處理器的多款裝置，包括 MacBook Pro、Vision Pro 及 iPad Pro。這款 M5 處理器採用了第三代 3nm 製程工藝，並沿用了與 M4 相同的「4性能核心 + 6能效核心」架構設計。相比之下，M4 Pro 最高配備 10個性能核心與 4個能效核心，而 M4 Max 則進一步升級到 12個性能核心與 4個能效核心。 目前，配備 M5 處理器的 MacBook Pro 已出現在 Geekbench 6 測試數據庫中，其多核性能得分高達 18024分，幾乎追平 2022年發佈的 M1 Ultra 處理器；而在單核測試中，M5 更是取得了 4332分的成績，性能達到 M1 Ultra 的 1.78倍，提升比較明顯。 Apple 官方還透露，M5 處理器的 GPU 架構與 Apple 軟件框架深度整合，使用 Core ML、Metal Performance Shaders 及 Metal 4 的應用程式能夠直接獲得性能優化。此外，開發者可通過 Metal 4 中的 Tensor API 對神經引擎進行編程，

Qooah.com ・ 1 天前
Galaxy S26 或全線用自家 Exynos 2600 晶片？僅「這些地區」除外、放出消息或另有玄機

Galaxy S26 或全線用自家 Exynos 2600 晶片？僅「這些地區」除外、放出消息或另有玄機

日前韓媒流出疑似三星自家晶片 Exynos 2600 效能表現，指其性能相比當代旗艦 Apple A19 Pro 跟 S8 Elite Gen 5 有顯著優勢；其後網絡更盛傳即將推出的 Galaxy S26 系列或全線轉用 Exynos 晶片、而非高通 S8 Elite Gen 5。

Mobile Magazine ・ 5 小時前
傳中國逆向工程光刻機失敗，拆解後無法還原被迫求助 ASML

傳中國逆向工程光刻機失敗，拆解後無法還原被迫求助 ASML

美國地緣政治專家 Brandon Weichert 日前在 The National Interest 撰文稱，有中國團隊嘗試以逆向工程的方式複製 ASML 的舊款 DUV 光刻機。但其在拆解後無法還原，導致機器損壞，最終不得不向原廠求助。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Samsung 與 Gentle Monster、Warby Parker 合作開發 XR 智能眼鏡

Samsung 與 Gentle Monster、Warby Parker 合作開發 XR 智能眼鏡

在正式發佈 Galaxy XR 的同時，Samsung 也透露了自己在智能眼鏡上的野心。他們將與 Gentle Monster、Warby Parker 合作開發融入 XR、AI 技術的產品，以挑戰近年越來越熱銷的 Meta Ray-Ban 系列。

Yahoo Tech HK ・ 41 分鐘前
YouTube 推出 AI 技術 檢測深度偽造影片

YouTube 推出 AI 技術 檢測深度偽造影片

從今天起，YouTube 夥伴計劃中的創作者將獲得一項新的 AI 偵測功能，這使他們能夠找到並舉報未經授權的使 […]

TechRitual ・ 14 小時前
Tesla 開始交付經濟實惠的 Model Y 標準版

Tesla 開始交付經濟實惠的 Model Y 標準版

根據一些車主的報導，Tesla 的「標準版」Model Y 現已準備好交付給客戶，部分車主已經開始接收這款新型 […]

TechRitual ・ 3 小時前
OpenAI 推出全新 AI 瀏覽器 ChatGPT Atlas

OpenAI 推出全新 AI 瀏覽器 ChatGPT Atlas

OpenAI 在與 Google 的競爭中，最新推出了一款人工智能驅動的網頁瀏覽器，名為 ChatGPT At […]

TechRitual ・ 18 小時前
雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機

雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機

雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！

Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
田北辰謝偉銓棄選 七旬議員僅兩人未表態

田北辰謝偉銓棄選 七旬議員僅兩人未表態

立法會換屆選舉提名期將於本周五展開，近日多名議員宣布棄選。75歲的實政圓桌田北辰，以及70歲的建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓，昨宣布不角逐連任。田北辰稱，政黨傳承比個人連任更重要，未來會繼續就重大政策發表看法，包括鐵路發展及管理方面。謝偉銓則指，希望有更多時間陪伴家人。至今17人不角逐連任；而12名七旬議員中

am730 ・ 1 天前
iQOO 15 創下銷售新高

iQOO 15 創下銷售新高

iQOO 15 創下銷售新高

TechRitual ・ 6 小時前
OpenAI 推出 ChatGPT Atlas 以提升人工智能生產力

OpenAI 推出 ChatGPT Atlas 以提升人工智能生產力

OpenAI 推出 ChatGPT Atlas 以提升人工智能生產力

TechRitual ・ 14 小時前
DJI 十月限時精選優惠開始，Osmo 360 只需 HK$2xxx!!

DJI 十月限時精選優惠開始，Osmo 360 只需 HK$2xxx!!

文章來源：Qooah.com DJI大疆正式啓動十月限時精選優惠活動。即日起至10月31日，消費者可以超值價格入手多款人氣產品，讓你能以更親民的價格，體驗大疆卓越的影像科技。 精選產品價格速覽 產品亮點深度解析 · Osmo 360 以其創新的方形 CMOS 傳感器著稱，其成像質量可媲美1吋傳感器水準，支援原生8K 50fps 影片和1.2億像素全景照片拍攝，輕巧的183克機身，可兼容Osmo全系配件，安裝操作簡便，適合各類創作場景。 · Osmo Action 5 Pro 搭載了1/1.3吋傳感器，能拍攝4000萬像素的高清照片，並支援4K 60fps視頻及120fps慢動作錄制，首創的人物智能跟隨功能。配合155°超廣角鏡頭、雙OLED高亮屏和長達4小時的續航，加上裸機20米防水、快速充電及47GB內置存儲，輕鬆產出專業級作品。 · DJI Mini 4 Pro 是一款重量低於249克的迷你航拍機，無需登記即可起飛。它配備了1/1.3吋、4800萬像素的鏡頭，支援4K60fps高畫質影片和10-bit D-Log M色彩模式，具備全向避障和遠達20公里的圖傳能力。小巧的機身集成了高

Qooah.com ・ 17 小時前
Tesla 擬在瑞典新城市進行 FSD 測試獲市官正面回應

Tesla 擬在瑞典新城市進行 FSD 測試獲市官正面回應

根據最新報導，該項提案似乎獲得了城市官員的正面回應。這一消息顯示出當地政府對於創新計劃的支持態度，可能會促進未 […]

TechRitual ・ 22 小時前
Tesla 分析師認為收益敘事的重要性正在減弱

Tesla 分析師認為收益敘事的重要性正在減弱

Elon Musk 最近在一個活動中表示，儘管明年的數字預測有所下滑，但這並不影響 Tesla 的長期願景。他 […]

TechRitual ・ 15 小時前
蘋果巨屏可折疊式iPad遭遇工程難題 據悉外觀類似華為產品

蘋果巨屏可折疊式iPad遭遇工程難題 據悉外觀類似華為產品

【彭博】— 蘋果公司試圖通過引入超大尺寸可折疊屏重新定義iPad，但該項目在開發過程中遭遇技術難題，可能導致發布時間推遲。

Bloomberg ・ 16 小時前
40種隔空操作，用手指當滑鼠，這才是指環的應有表現

40種隔空操作，用手指當滑鼠，這才是指環的應有表現

文章來源：Qooah.com 一款名為 Prolo Ring 的智能戒指在眾籌平台 Kickstarter 正式亮相，憑借「微手勢操控」設計，將手指變為可移動的「滑鼠」，為多裝置交互帶來新體驗。 這款戒指看似普通，實則暗藏科技。它採用陽極氧化鋁材質打造機身，重量僅約 5 克，佩戴時幾乎無負重感。機身內部集成 6 軸動作傳感器與觸控板，用戶只需滑動拇指就能移動裝置遊標，通過點擊、長按等簡單操作，即可完成電腦、手機或平板上的基礎指令。 Pro 版本更是解鎖了進階功能。用戶可通過專屬 APP 自定義手勢與宏編輯，將超過 40 種空中手勢映射為特定指令。揮手即可切換 PPT 幻燈片，旋轉手指能瀏覽圖片，操作邏輯類似早期 Google Soli 手勢控制，無需接觸屏幕就能完成交互。 它通過藍牙與裝置快速配對，無需安裝驅動，開箱即可使用，且兼容 PC、智能手機、平板等多種裝置及操作系統。續航方面，單次充電可滿足 8 小時日常使用，標準版與 Pro 版配備的充電盒，能將總續航延長至 30 天，同時無需訂閱費用，一次購買即可終身使用。 目前，Prolo Ring 眾籌已開啓，基礎版定價 99 美元，帶

Qooah.com ・ 1 天前
Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王

Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王

在預算有限的情況下，想找到一款兼具大螢幕與實用功能的平板電腦也不是沒有可能。平時一千元預算可能只可以買到二手機，但現在 Amazon 上推出 Lenovo Tab M11 促銷優惠 ，讓你以港幣一千元的輕鬆入手，打破歷史最低價。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
亞馬遜雲服務AWS恢復正常運行 長達15小時的宕機凸顯全球互聯網脆弱性

亞馬遜雲服務AWS恢復正常運行 長達15小時的宕機凸顯全球互聯網脆弱性

【彭博】— 亞馬遜旗下的雲服務部門AWS表示，周一持續約15小時的服務故障已得到解決。這一事件凸顯了全球互聯網對單一公司雲服務的高度依賴。

Bloomberg ・ 1 天前
iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機

iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機

今天早些時候 Apple 上線了 iOS 26.1 beta 4，為嚐鮮體驗者帶來了兩項非常實用的改進：Liquid Glass 透明度切換和鎖屏啟動相機開關。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone Air登陸中國市場 首日反響平平

iPhone Air登陸中國市場 首日反響平平

【彭博】— 蘋果公司的iPhone Air周三在中國開售，但這個全球最大智慧手機市場的消費者對它的反應並不熱烈。

Bloomberg ・ 3 小時前