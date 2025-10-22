不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
Galaxy XR 狙擊 Vision Pro：Samsung 的 Android XR 處女作，售價 1,800 美元
可運行「幾乎所有」Android 應用程式。
Samsung 今日如約發佈了自己的第一款 Android XR 裝置 — 脫胎自 Project Moohan 的 Galaxy XR。它的造型和 Apple Vision Pro 有一點相似，官方宣稱採用了「平衡式人體工學設計」，讓重量在頭部前後均勻分佈，以提升配戴時的舒適感。機器本體的重量是 545g，明顯優於 Vision Pro。除直接插電使用外，Samsung 也有準備一款外接電池。其重量為 302g，正常使用能持續 2 小時，可連續播放 2.5 小時影片。
Galaxy XR 配備 2,900 萬像素 micro OLED 顯示，單眼解析度達到 3,552 x 3,840，能覆蓋 96% DCI-P3 色域。水平和垂直視野分別有 109° 和 100° ，更新率分為 60Hz、72Hz 及 90Hz 三檔。作為參考，最新的 M5 Vision Pro 可以達到 120Hz。除此之外，裝置還支援 Dolby Atmos，左右均設有高、低音雙路揚聲器。它還內建了 6 麥克風陣列，並且支援 Wi-Fi 7 和藍牙 5.4。鏡片支援 54-70mm 瞳距調整，包裝附帶可拆式遮光罩，用需求的用家亦可加購度數鏡片。
Galaxy XR 搭載了 Snapdragon XR2+ Gen 2 晶片，同時有 16GB RAM 和 256GB 儲存。配合 2 顆高解析度透視相機、6 顆外部環境追蹤相機以及 4 顆眼動追蹤相機和諸多感應器，它能實現即時混合實境、手勢操作、視線追蹤等功能。當然，Samsung 也準備了額外的手持控制器方便遊戲等場景，在需要時也可外接無線滑鼠、鍵盤。
而在軟體的部分，Android XR 支援 Gemini AI，能讓使用者透過語音或視覺互動操控各類應用程式。比如在 Google 地圖中，你能以立體方式探索地圖。Google Photos 能夠自動將 2D 照片轉為 3D 顯示，在 YouTube 裡也能讓 Gemini 幫忙尋找影片並提供相關資訊。另外 Android XR 也支援「一圈即搜」，在使用透視模式時圈選物理世界中的對象，系統也會查詢對應的資料。
Google 還重新設計了 Google TV、Chrome、Meet 等 app，並表示 Galaxy XR 可運行「幾乎所有」Android 應用程式（依賴 GPS 等特定功能的 app 將無法使用）。Android 應用在 Android XR 內會以「浮動空間面板」的形式呈現，你可以移動它的位置或自由調節大小，輸入方式則保持跟系統一致。得益於自 Android 16 開始推動的「自適應設計」，Android app 在不同平台上可疑靈活變化。相比 visionOS 中的 iOS / iPadOS 移植應用，Google 的做法感覺能讓過渡更為平滑，也對開發者更加友善。
至於頭戴裝置目前最被看重的娛樂部分，Galaxy XR 支援 4K 虛擬影院觀影模式。Samsung 特意準備了 180° 和 360° 沉浸內容庫，此外 HBO Max、Crunchyroll、MLB 等內容平台也針對 Android XR 進行了優化。初期用家可在裝置上玩到《NFL Pro Era》、《Inside [JOB]》等原生 Android XR 遊戲，值得一提的是，Gemini 也可以在遊戲過程中提供即時教學和操作建議。
Samsung Galaxy XR 的單機價格是 1,800 美元，差不多是 Vision Pro 的一半，專屬的控制器及隨行收納盒售價均為 US$250。今年內購買 Galaxy XR 的消費者將直接獲得 Explorer Pack 組合包，其中包括 12 個月的 Google AI Pro、YouTube Premium 和 Google Play Pass，以及《NFL Pro Era》等多款應用程式。此外用家前 3 個月還能以 1 美元的優惠價訂閱 YouTube TV，最後是首發市場美國及韓國的限定福利，分別是 2025-26 賽季的 NBA League Pass 和 12 個月的 Coupang Play Sports Pass。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
M5 MacBook Pro 跑分出爐，Geekbench 6 分數接近 M1 Ultra
文章來源：Qooah.com 近日，Apple 推出搭載 M5 處理器的多款裝置，包括 MacBook Pro、Vision Pro 及 iPad Pro。這款 M5 處理器採用了第三代 3nm 製程工藝，並沿用了與 M4 相同的「4性能核心 + 6能效核心」架構設計。相比之下，M4 Pro 最高配備 10個性能核心與 4個能效核心，而 M4 Max 則進一步升級到 12個性能核心與 4個能效核心。 目前，配備 M5 處理器的 MacBook Pro 已出現在 Geekbench 6 測試數據庫中，其多核性能得分高達 18024分，幾乎追平 2022年發佈的 M1 Ultra 處理器；而在單核測試中，M5 更是取得了 4332分的成績，性能達到 M1 Ultra 的 1.78倍，提升比較明顯。 Apple 官方還透露，M5 處理器的 GPU 架構與 Apple 軟件框架深度整合，使用 Core ML、Metal Performance Shaders 及 Metal 4 的應用程式能夠直接獲得性能優化。此外，開發者可通過 Metal 4 中的 Tensor API 對神經引擎進行編程，Qooah.com ・ 1 天前
Galaxy S26 或全線用自家 Exynos 2600 晶片？僅「這些地區」除外、放出消息或另有玄機
日前韓媒流出疑似三星自家晶片 Exynos 2600 效能表現，指其性能相比當代旗艦 Apple A19 Pro 跟 S8 Elite Gen 5 有顯著優勢；其後網絡更盛傳即將推出的 Galaxy S26 系列或全線轉用 Exynos 晶片、而非高通 S8 Elite Gen 5。Mobile Magazine ・ 5 小時前
傳中國逆向工程光刻機失敗，拆解後無法還原被迫求助 ASML
美國地緣政治專家 Brandon Weichert 日前在 The National Interest 撰文稱，有中國團隊嘗試以逆向工程的方式複製 ASML 的舊款 DUV 光刻機。但其在拆解後無法還原，導致機器損壞，最終不得不向原廠求助。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Samsung 與 Gentle Monster、Warby Parker 合作開發 XR 智能眼鏡
在正式發佈 Galaxy XR 的同時，Samsung 也透露了自己在智能眼鏡上的野心。他們將與 Gentle Monster、Warby Parker 合作開發融入 XR、AI 技術的產品，以挑戰近年越來越熱銷的 Meta Ray-Ban 系列。Yahoo Tech HK ・ 41 分鐘前
YouTube 推出 AI 技術 檢測深度偽造影片
從今天起，YouTube 夥伴計劃中的創作者將獲得一項新的 AI 偵測功能，這使他們能夠找到並舉報未經授權的使 […]TechRitual ・ 14 小時前
Tesla 開始交付經濟實惠的 Model Y 標準版
根據一些車主的報導，Tesla 的「標準版」Model Y 現已準備好交付給客戶，部分車主已經開始接收這款新型 […]TechRitual ・ 3 小時前
OpenAI 推出全新 AI 瀏覽器 ChatGPT Atlas
OpenAI 在與 Google 的競爭中，最新推出了一款人工智能驅動的網頁瀏覽器，名為 ChatGPT At […]TechRitual ・ 18 小時前
雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
田北辰謝偉銓棄選 七旬議員僅兩人未表態
立法會換屆選舉提名期將於本周五展開，近日多名議員宣布棄選。75歲的實政圓桌田北辰，以及70歲的建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓，昨宣布不角逐連任。田北辰稱，政黨傳承比個人連任更重要，未來會繼續就重大政策發表看法，包括鐵路發展及管理方面。謝偉銓則指，希望有更多時間陪伴家人。至今17人不角逐連任；而12名七旬議員中am730 ・ 1 天前
iQOO 15 創下銷售新高
iQOO 15 創下銷售新高TechRitual ・ 6 小時前
OpenAI 推出 ChatGPT Atlas 以提升人工智能生產力
OpenAI 推出 ChatGPT Atlas 以提升人工智能生產力TechRitual ・ 14 小時前
DJI 十月限時精選優惠開始，Osmo 360 只需 HK$2xxx!!
文章來源：Qooah.com DJI大疆正式啓動十月限時精選優惠活動。即日起至10月31日，消費者可以超值價格入手多款人氣產品，讓你能以更親民的價格，體驗大疆卓越的影像科技。 精選產品價格速覽 產品亮點深度解析 · Osmo 360 以其創新的方形 CMOS 傳感器著稱，其成像質量可媲美1吋傳感器水準，支援原生8K 50fps 影片和1.2億像素全景照片拍攝，輕巧的183克機身，可兼容Osmo全系配件，安裝操作簡便，適合各類創作場景。 · Osmo Action 5 Pro 搭載了1/1.3吋傳感器，能拍攝4000萬像素的高清照片，並支援4K 60fps視頻及120fps慢動作錄制，首創的人物智能跟隨功能。配合155°超廣角鏡頭、雙OLED高亮屏和長達4小時的續航，加上裸機20米防水、快速充電及47GB內置存儲，輕鬆產出專業級作品。 · DJI Mini 4 Pro 是一款重量低於249克的迷你航拍機，無需登記即可起飛。它配備了1/1.3吋、4800萬像素的鏡頭，支援4K60fps高畫質影片和10-bit D-Log M色彩模式，具備全向避障和遠達20公里的圖傳能力。小巧的機身集成了高Qooah.com ・ 17 小時前
Tesla 擬在瑞典新城市進行 FSD 測試獲市官正面回應
根據最新報導，該項提案似乎獲得了城市官員的正面回應。這一消息顯示出當地政府對於創新計劃的支持態度，可能會促進未 […]TechRitual ・ 22 小時前
Tesla 分析師認為收益敘事的重要性正在減弱
Elon Musk 最近在一個活動中表示，儘管明年的數字預測有所下滑，但這並不影響 Tesla 的長期願景。他 […]TechRitual ・ 15 小時前
蘋果巨屏可折疊式iPad遭遇工程難題 據悉外觀類似華為產品
【彭博】— 蘋果公司試圖通過引入超大尺寸可折疊屏重新定義iPad，但該項目在開發過程中遭遇技術難題，可能導致發布時間推遲。Bloomberg ・ 16 小時前
40種隔空操作，用手指當滑鼠，這才是指環的應有表現
文章來源：Qooah.com 一款名為 Prolo Ring 的智能戒指在眾籌平台 Kickstarter 正式亮相，憑借「微手勢操控」設計，將手指變為可移動的「滑鼠」，為多裝置交互帶來新體驗。 這款戒指看似普通，實則暗藏科技。它採用陽極氧化鋁材質打造機身，重量僅約 5 克，佩戴時幾乎無負重感。機身內部集成 6 軸動作傳感器與觸控板，用戶只需滑動拇指就能移動裝置遊標，通過點擊、長按等簡單操作，即可完成電腦、手機或平板上的基礎指令。 Pro 版本更是解鎖了進階功能。用戶可通過專屬 APP 自定義手勢與宏編輯，將超過 40 種空中手勢映射為特定指令。揮手即可切換 PPT 幻燈片，旋轉手指能瀏覽圖片，操作邏輯類似早期 Google Soli 手勢控制，無需接觸屏幕就能完成交互。 它通過藍牙與裝置快速配對，無需安裝驅動，開箱即可使用，且兼容 PC、智能手機、平板等多種裝置及操作系統。續航方面，單次充電可滿足 8 小時日常使用，標準版與 Pro 版配備的充電盒，能將總續航延長至 30 天，同時無需訂閱費用，一次購買即可終身使用。 目前，Prolo Ring 眾籌已開啓，基礎版定價 99 美元，帶Qooah.com ・ 1 天前
Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王
在預算有限的情況下，想找到一款兼具大螢幕與實用功能的平板電腦也不是沒有可能。平時一千元預算可能只可以買到二手機，但現在 Amazon 上推出 Lenovo Tab M11 促銷優惠 ，讓你以港幣一千元的輕鬆入手，打破歷史最低價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
亞馬遜雲服務AWS恢復正常運行 長達15小時的宕機凸顯全球互聯網脆弱性
【彭博】— 亞馬遜旗下的雲服務部門AWS表示，周一持續約15小時的服務故障已得到解決。這一事件凸顯了全球互聯網對單一公司雲服務的高度依賴。Bloomberg ・ 1 天前
iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機
今天早些時候 Apple 上線了 iOS 26.1 beta 4，為嚐鮮體驗者帶來了兩項非常實用的改進：Liquid Glass 透明度切換和鎖屏啟動相機開關。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone Air登陸中國市場 首日反響平平
【彭博】— 蘋果公司的iPhone Air周三在中國開售，但這個全球最大智慧手機市場的消費者對它的反應並不熱烈。Bloomberg ・ 3 小時前