Galaxy XR 狙擊 Vision Pro：Samsung 的 Android XR 處女作，售價 1,800 美元

Samsung 今日如約發佈了自己的第一款 Android XR 裝置 — 脫胎自 Project Moohan 的 Galaxy XR。它的造型和 Apple Vision Pro 有一點相似，官方宣稱採用了「平衡式人體工學設計」，讓重量在頭部前後均勻分佈，以提升配戴時的舒適感。機器本體的重量是 545g，明顯優於 Vision Pro。除直接插電使用外，Samsung 也有準備一款外接電池。其重量為 302g，正常使用能持續 2 小時，可連續播放 2.5 小時影片。

Galaxy XR 配備 2,900 萬像素 micro OLED 顯示，單眼解析度達到 3,552 x 3,840，能覆蓋 96% DCI-P3 色域。水平和垂直視野分別有 109° 和 100° ，更新率分為 60Hz、72Hz 及 90Hz 三檔。作為參考，最新的 M5 Vision Pro 可以達到 120Hz。除此之外，裝置還支援 Dolby Atmos，左右均設有高、低音雙路揚聲器。它還內建了 6 麥克風陣列，並且支援 Wi-Fi 7 和藍牙 5.4。鏡片支援 54-70mm 瞳距調整，包裝附帶可拆式遮光罩，用需求的用家亦可加購度數鏡片。

Samsung Galaxy XR

Galaxy XR 搭載了 Snapdragon XR2+ Gen 2 晶片，同時有 16GB RAM 和 256GB 儲存。配合 2 顆高解析度透視相機、6 顆外部環境追蹤相機以及 4 顆眼動追蹤相機和諸多感應器，它能實現即時混合實境、手勢操作、視線追蹤等功能。當然，Samsung 也準備了額外的手持控制器方便遊戲等場景，在需要時也可外接無線滑鼠、鍵盤。

Android XR

而在軟體的部分，Android XR 支援 Gemini AI，能讓使用者透過語音或視覺互動操控各類應用程式。比如在 Google 地圖中，你能以立體方式探索地圖。Google Photos 能夠自動將 2D 照片轉為 3D 顯示，在 YouTube 裡也能讓 Gemini 幫忙尋找影片並提供相關資訊。另外 Android XR 也支援「一圈即搜」，在使用透視模式時圈選物理世界中的對象，系統也會查詢對應的資料。

Samsung Galaxy XR

Google 還重新設計了 Google TV、Chrome、Meet 等 app，並表示 Galaxy XR 可運行「幾乎所有」Android 應用程式（依賴 GPS 等特定功能的 app 將無法使用）。Android 應用在 Android XR 內會以「浮動空間面板」的形式呈現，你可以移動它的位置或自由調節大小，輸入方式則保持跟系統一致。得益於自 Android 16 開始推動的「自適應設計」，Android app 在不同平台上可疑靈活變化。相比 visionOS 中的 iOS / iPadOS 移植應用，Google 的做法感覺能讓過渡更為平滑，也對開發者更加友善。

Samsung Galaxy XR

至於頭戴裝置目前最被看重的娛樂部分，Galaxy XR 支援 4K 虛擬影院觀影模式。Samsung 特意準備了 180° 和 360° 沉浸內容庫，此外 HBO Max、Crunchyroll、MLB 等內容平台也針對 Android XR 進行了優化。初期用家可在裝置上玩到《NFL Pro Era》、《Inside [JOB]》等原生 Android XR 遊戲，值得一提的是，Gemini 也可以在遊戲過程中提供即時教學和操作建議。

Samsung Galaxy XR

Samsung Galaxy XR 的單機價格是 1,800 美元，差不多是 Vision Pro 的一半，專屬的控制器及隨行收納盒售價均為 US$250。今年內購買 Galaxy XR 的消費者將直接獲得 Explorer Pack 組合包，其中包括 12 個月的 Google AI Pro、YouTube Premium 和 Google Play Pass，以及《NFL Pro Era》等多款應用程式。此外用家前 3 個月還能以 1 美元的優惠價訂閱 YouTube TV，最後是首發市場美國及韓國的限定福利，分別是 2025-26 賽季的 NBA League Pass 和 12 個月的 Coupang Play Sports Pass。

