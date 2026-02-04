Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
Galentine's Day重新定義情人節：當友誼與自愛拉高了幸福標準，談2026必修的自我價值課
情人節，既定印象會是與伴侶一起的甜蜜節目。但「情人」現在都不限於伴侶，好朋友也被視為「情人」，甚至比另一半更懂更愛，繼而得出 Galentine's Day（2 月 13 日的閨密情人節）這個新世代節日產品，將重心轉向「自愛（Self-love）」與「女性情誼」，更是一堂關於如何拉高幸福標準、重塑自我價值的必修課。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
拒絕「浪漫消費」綁架，建立自我連結
自愛練習這課題也許是近年大大推崇的方向，不只在女生，男生也是，核心在於從「他人關係」回歸「自我連結」。我們不再需要透過 Plus-one 或昂貴的雙人晚餐來證明自己的價值。透過有意識的「數位排毒 (Digital Detox)」，關閉那些引發焦慮的社交媒體放閃畫面，騰出空間聽見內心的聲音，這份清醒的孤獨感，正是自愛的起點。
Galentine's Day：高質量友誼帶來的「情緒復位」
為什麼慶祝 Galentine's Day 成為新走勢？研究顯示，穩定的女性支持系統能提供比單一浪漫關係更具韌性的心理支撐。與閨密進行一場不需表演的「治癒系儀式」，不論是深度對談、共同參與藝術工作坊，或是純粹的 Me-time 時間，都能幫助我們在溫暖的連結中實現情緒復位。
重新定義幸福：自愛是最高級的浪漫
當我們學會像對待最好朋友一樣溫柔地對待自己時，幸福的標準也被重新定義。浪漫不再是別人給予補償式的滿足，而是可以自我給予價值與肯定。像是買一束花給自己，到自我對話與思緒調整，將重心放回自己，這樣所得到的快樂會更實在、更能自我掌握。
情人節約會：
閨密比男友更重要？女生每22天一次Girls’ Night能活得更快樂，最新研究揭女性最強療癒法
情人節心理測驗｜單身貴族過來 三個選項看你未來伴侶是什麼類型和何時發展新戀情
