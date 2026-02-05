「Game Boy Nintendo Classics」開始配信「氣球大戰GB」與「耀西的蛋」！

任天堂於「Game Boy Nintendo Classics」中，於2026年2月4日(三)追加了「氣球大戰GB」與「耀西的蛋」兩款作品。

「Game Boy Nintendo Classics」是只要加入「Nintendo Switch Online」即可遊玩。

氣球大戰GB

2000年透過遊戲改寫系統「Nintendo Power」發售的Game Boy Color專用動作遊戲。

操作抓著氣球在空中飛翔的alice，追尋被風吹走的弟弟的同時，推進各個關卡。

除了要一邊閃避鳥類和飛魚等障礙物來推進冒險外，在「Balloon trip」模式中，可以挑戰能持續飛行多久而不碰到障礙物。

耀西的蛋





1991年發售的Game Boy專用動作益智遊戲。

操作畫面下方的瑪利歐，將從上方落下的角色分配到托盤上，上下疊加兩個來消除。

在「下蛋」上面疊上「上蛋」就會生出耀西，可以以此來獲取高分。

「Game Boy Nintendo Classics」只要加入年費2,400日圓(含稅)的「Nintendo Switch Online」即可遊玩。

詳細資訊請參閱任天堂Topics。

