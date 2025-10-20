三號風球至少維持至周二下午 6 時
Gamma 3.0 強勢登場：ZERO 美感都做到！一文睇晒 AI PPT 三大核心更新
如果你為做PPT而通宵達旦，甚至覺得自己「ZERO 美感」？唔使擔心，Gamma 3.0 就係你嘅救星。過去一年，AI PPT工具的市場競爭激烈，但 始終以其直觀操作和強大生成能力，穩坐「神級」寶座。
根據與權威科技媒體如 的報導，這次更新旨在徹底解決製作PPT過程中的三大痛點：靈感枯竭、耗時的格式調整，以及內容與設計的脫節。DotAI 團隊今次為大家深入實測，一篇文睇晒三大核心更新，教你如何告別傳統PPT軟件，真正實現「與 AI 對話式協作，一鍵生成專業PPT」的夢想。
告別逐張 Slide 慢慢砌！Gamma 3.0 迎來史上最大更新
今次 Gamma 3.0 的更新並非小修小補，而是從核心引擎到視覺呈現的全面進化。官方將其總結為三大支柱，徹底改變我們製作PPT的思維模式。
核心功能一：Gamma Agent - AI 智能設計
你可以將 Gamma Agent 想像成一位 7x24 on call 的資深設計助理。它不再只是一個指令執行者，而是一個能與你「對話」的合作夥伴。無論你的內容多麼雜亂，佢都可以一鍵幫你重新排版、配色，甚至分析網頁連結，自動生成圖文並茂的精美卡片。
核心功能二：Gamma API - 自動化流程
對於需要大量製作PPT的團隊來說，這絕對是 Game Changer。透過 API 串接，你可以將會議紀錄、CRM 數據、甚至 的文件，自動轉化為標準化的PPT，實現創作規模化，將重複性工作減至零。
核心功能三：視覺呈現再進化 - 新版面與圖表
新版本大幅增加了範本主題庫，並引入了「智能圖表」(Smart Diagrams) 功能，簡單的 Bullet Points 都能一鍵變成專業的流程圖或矩陣圖，視覺表達能力 Level Up！
深入拆解 (一)：AI 自動設計排版 - Gamma Agent
「美感」呢家嘢，唔係人人都有。傳統如 PowerPoint，雖然功能強大，但往往需要使用者花費大量時間在設計細節上。Gamma Agent 正是為了解決這個痛點而生，讓你專注於內容，設計交給 AI。
智慧重組與設計：一句話幫你重新排版、配色
節省時間： 告別耗時的手動調整字體、顏色及對齊。
自然語言指令： 如同與設計師對話，只需輸入簡單指令即可操作。
指令範例： 「幫我將呢一頁變得更視覺化」、「用藍色主題重新設計」等。
核心優勢： 大幅降低設計門檻，讓使用者能專注於內容創作。
內容深化與分析：整合網頁連結，自動生成視覺化圖文
網頁內容整合： 只需貼上網頁連結，AI 會自動讀取並分析內容。
自動生成摘要： 將網頁重點轉化為圖文並茂的簡報卡片。
提升內容可信度： AI 可協助進行事實查核 (Fact-check) 並自動附上引用來源。
應用場景： 快速將市場報告、新聞報導等外部資訊整合到簡報中。
📣 AI x 商業 PPT 實戰班｜將你的PPT提升到「矽谷級」水平
如果你是職場工作者，想用 AI 全面提升PPT製作與表達能力，我們推薦你了解 DotAI 的「AI x 商業 PPT 實戰班」。課程將深入教學 Gamma 等 AI 工具的進階技巧，幫助你學習打造「矽谷級」的專業PPT，在職場上脫穎而出。
深入拆解 (二)：API 串接，實現創作規模化與工作流程自動化
如果你以為 Gamma 只能逐份PPT做，那就太睇少佢喇。API 的開放，意味著無限的可能性，讓 Gamma 從一個獨立工具，變成融入你整個工作流的強大引擎。
功能
說明與應用場景
內容創作規模化
只需設計一個範本，即可透過 API 串接數據庫 (例如 Google Sheets)，自動生成 100 份針對不同客戶的個人化銷售報告，或 100 張風格一致的 Instagram Post。
全球化支援
一份中文PPT，可透過 API 一鍵翻譯成超過 60 種語言，大大方便跨國企業的內部溝通與協作，確保全球團隊訊息同步。
串接 Zapier + API
設定自動化流程 (Workflow)：例如當 CRM 系統有新客戶時，自動觸發 Gamma 生成歡迎PPT；或會議結束後，自動將錄音稿轉為會議重點PPT，過程無需人手介入。
深入拆解 (三)：視覺呈現再進化，更多主題與智能圖表
PPT 主題庫飆升至 96 款，新增 17 款專業風格
Gamma 3.0 將內置的主題庫增加到 96 款，並新增了 17 款更具現代感和專業感的設計風格，涵蓋科技、金融、教育、藝術等多個領域。無論是學術報告、商業提案還是產品發佈會，你都能找到最適合的視覺風格，避免與他人「撞款」。
新增 12 款智能圖表 (Smart Diagrams)，文字一 Click 變 Flow Chart
以往在 PowerPoint 製作流程圖 (Flow Chart) 或關係圖，可能需要花不少時間拉線和對齊。現在，你只需要用列點方式打出文字，然後選擇一款「智能圖表」，Gamma 就會自動將其視覺化。這個功能對於需要清晰呈現複雜流程、組織架構或概念關係的場合，非常實用，表達力遠勝單純的文字。
團隊與企業使用：常見問題 (FAQ)
Gamma 3.0 亦強化了團隊協作功能，推出全新的「Gamma for Teams」方案，這裡我們整理了兩個企業最關心的問題：
Q1: 我哋團隊好多人用 Gamma，但每個人做嘅簡報風格都唔同，點樣先可以統一返個 Brand Image？
解決方案： Gamma 的「品牌一致性」功能正正能解決此問題。企業版用戶可以預先設定專屬的品牌範本 (Custom Themes)，包括公司 Logo、標準字體和品牌顏色。團隊成員之後創建新簡報時，只需一鍵套用，即可確保所有對外出品的簡報都符合公司的品牌形象，保持高度專業與一致性。
Q2: 成日要 Email send 份 PPT 改嚟改去，好易搞亂 version，有無得好似 Google Docs 咁一齊搞？
解決方案： 絕對可以。Gamma 支援「無縫協作」，如同 一樣，允許多位團隊成員同時在線編輯同一份簡報。你可以即時看到同事的修改、加入留言、或標註特定人員，所有溝通和修改都在同一個地方發生，徹底告別來回傳送檔案、處理版本衝突的惡夢。
DotAI 團隊總結：如何立即免費試用 Gamma AI？
總括而言，Gamma 3.0 的更新是革命性的。它不再是一個單純的 AI PPT 工具，而是一個整合了智能設計、數據分析和自動化流程的「內容創作平台」。它將設計師、分析師和項目經理的角色能力，賦予給每一位使用者。無論你是學生、職場新鮮人，還是企業管理者，DotAI 團隊都強烈推薦你立即試用！
✨ Gamma 新手福利
首次接觸 Gamma？用呢條 Link 註冊，即刻拎走 200 個免費 credit，親身體驗 AI 嘅威力！
