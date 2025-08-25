眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便
Gap衛衣是「旅行神衣」？帽子內藏可充氣頸枕，手動吹氣秒變飛機睡眠神器
旅行達人注意！你是否夢想有一件既保暖舒適，又能解決長途飛行中脖子不適的「萬能單品」？現在，這個夢想成真了！Gap 與加拿大女星 Shay Mitchell 創立的旅行品牌 BÉIS 聯手，推出一款革命性的「Heavyweight Travel Hoodie」！這可不是一件普通的衛衣，它的帽子內藏可充氣頸枕，讓你只需手動吹氣，就能秒變飛機上的睡眠神器，難怪一推出就熱賣到斷碼。
這款「Heavyweight Travel Hoodie」不僅創意十足，在實用性上也下足了功夫，其衛衣的帽子內藏一個可充氣頸枕，變成一個隱藏式頸枕。當你需要休息時，只需打開隱藏的氣閥，手動吹氣就能輕鬆充飽，讓你的脖子得到完美支撐。
衛衣採用厚實的棉混毛圈布材質，保暖又舒適，非常適合在飛機上或長途旅行時穿著。再者，衛衣的袖口設計還暗藏了拉鍊袋，可以收納護照、耳機等小物，從此再也不用在旅行時，手忙腳亂地尋找這些重要物品了！
只需一件衛衣，就能節省了帶頸枕的行李空間，讓旅行期間更加輕便同時時尚。衛衣定價 128 美元（約 港幣 1,005 元），難怪一推出就熱賣到斷碼，各位準備出遊的朋友，你又會想入手一件去旅行時穿嗎？
