Gareth.T湯令山新歌《泥菩薩》赴橫店古裝街拍攝 百人參與製作重現歷史故事

湯令山Gareth.T 繼大熱作《用背脊唱情歌》後，推出了風格迴異的中國風歌曲《泥菩薩》，探討道德的矛盾，以及善惡的界線如何被環境模糊。歌曲由湯令山顆拍葉崇恩作曲、編曲、監製，融合了東亞旋律、中樂和現代製作，並由黃偉文填詞，字裡行間審視人類意圖的的矛盾之處。

Gareth 講及創作由來：「旋律兩年前已經寫咗出嚟，但一直未有適合時間推出，完咗《用背脊唱情歌》之後 Wyman 覺得呢首歌可以係接住推出嘅歌，歌曲講善與惡都係觀點與角度嘅分別。」Gareth 希望可以在慘情歌後推出一首題材與風格都截然不同的歌曲：「因為網上世界好多人都會留啲好惡嘅評論，所以希望聽完首歌大家都可以反思吓，上網嘅時候唔好講啲咁坎坷（難堪）嘅說話，都要諗吓先講，或者從人哋嘅觀點出發去諗。」

由Hanley Chu執導的MV將這些主題置於歷史中。故事背景設定在三國時期前的漢末，Gareth 解釋因為導演好喜歡《三國演義》所以就揀了其中一個曹操為父報仇的故事作背景去拍攝。問及首次去橫店拍古裝的Gareth可有感覺新奇？Gareth「最新奇嘅係，原來戴假髮真係好熱！同埋拍一 take 過都幾辛苦，啲馬同人都要好配合先可以拍得成！拍咗好多次，有啲人跌咗落水，有啲人行錯位呀，啲馬喺唔應該出現嘅時候出現⋯⋯所以其實都有少少危險，最終拍咗大概十 take 揀咗其中一 take成為現在的 MV！ 」Gareth直言今次是他拍過的MV中最大陣仗的一個，有百幾人參與製作，「從來無試過有咁多人喺我嘅 MV度出現！希望之後可以拍更多武俠嘅 MV ( 點解？）我想咪拍囉！哈哈！拍呢個MV 雖然好辛苦，但我覺得十分之好玩，同埋見到拍完出嚟我都幾滿意嘅！」

推出新歌的同時，Gareth亦宣佈今年 10月30日將赴英國倫敦、12月6日及7日到澳門舉行《Gareth.T - Prince of Sadness》演唱會。

