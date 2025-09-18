專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
Gareth.T湯令山新歌《泥菩薩》赴橫店古裝街拍攝 百人參與製作重現歷史故事
湯令山Gareth.T 繼大熱作《用背脊唱情歌》後，推出了風格迴異的中國風歌曲《泥菩薩》，探討道德的矛盾，以及善惡的界線如何被環境模糊。歌曲由湯令山顆拍葉崇恩作曲、編曲、監製，融合了東亞旋律、中樂和現代製作，並由黃偉文填詞，字裡行間審視人類意圖的的矛盾之處。
Gareth 講及創作由來：「旋律兩年前已經寫咗出嚟，但一直未有適合時間推出，完咗《用背脊唱情歌》之後 Wyman 覺得呢首歌可以係接住推出嘅歌，歌曲講善與惡都係觀點與角度嘅分別。」Gareth 希望可以在慘情歌後推出一首題材與風格都截然不同的歌曲：「因為網上世界好多人都會留啲好惡嘅評論，所以希望聽完首歌大家都可以反思吓，上網嘅時候唔好講啲咁坎坷（難堪）嘅說話，都要諗吓先講，或者從人哋嘅觀點出發去諗。」
由Hanley Chu執導的MV將這些主題置於歷史中。故事背景設定在三國時期前的漢末，Gareth 解釋因為導演好喜歡《三國演義》所以就揀了其中一個曹操為父報仇的故事作背景去拍攝。問及首次去橫店拍古裝的Gareth可有感覺新奇？Gareth「最新奇嘅係，原來戴假髮真係好熱！同埋拍一 take 過都幾辛苦，啲馬同人都要好配合先可以拍得成！拍咗好多次，有啲人跌咗落水，有啲人行錯位呀，啲馬喺唔應該出現嘅時候出現⋯⋯所以其實都有少少危險，最終拍咗大概十 take 揀咗其中一 take成為現在的 MV！ 」Gareth直言今次是他拍過的MV中最大陣仗的一個，有百幾人參與製作，「從來無試過有咁多人喺我嘅 MV度出現！希望之後可以拍更多武俠嘅 MV ( 點解？）我想咪拍囉！哈哈！拍呢個MV 雖然好辛苦，但我覺得十分之好玩，同埋見到拍完出嚟我都幾滿意嘅！」
推出新歌的同時，Gareth亦宣佈今年 10月30日將赴英國倫敦、12月6日及7日到澳門舉行《Gareth.T - Prince of Sadness》演唱會。
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」
甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇永康被翻涉毒舊帳溫州個唱叫停 內地官媒評論︰取消之外更要問責
蘇永康原定於10月喺浙江溫州舉行個唱，並到內地進行宣傳，但早前有網民提及23年前蘇永康喺台灣涉及毒品案件嘅舊事，更有人向當局舉報。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曝婚禮籌備中最近睡不夠 陳漢典婚後首露面
[NOWnews今日新聞]才剛宣布和Lulu結婚喜訊的陳漢典，今（17）日首度為新片《立入禁止：梧枝鎮凶宅》公開露面，該片邀集范逸臣、田中千繪、陳漢典、林逸欣、邱偲琹等演員，但現場焦點幾乎都還是在新郎...今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
甄采浠突發住院5日令人擔心 早前與張佳添傳緋聞：身體健康先可以照顧到身邊人
已離巢TVB的甄采浠（Carisa）憑處境劇《愛·回家之開心速遞》的高小姐一角成功入屋，她日前突發入院，她透露住院5日，令身邊人十分憂心。剛剛岀院的她回覆《Yahoo娛樂圈》最新情況，並叫大家不用太擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
Yahoo Live｜Anson Kong新歌剖白成長痛 同生粉嘅「友誼小船」竟然係木筏？
嚟緊將會聯同「FING小組」幾位成員再開騷嘅MIRROR成員副隊長Anson Kong江𤒹生早前就推出咗新歌《月月》，大講友情同成長痛。究竟現實中嘅佢經歷過咩成長痛呢？入行後嘅佢對待友情又有冇唔同睇法呢？ 9月18日（四），下晝2點半，AK 將會聯同我哋嘅嘉賓主持 JonJon 一齊現身 《Yahoo Live》傾吓計！記住留意喇！約定你2點半見啦！ * 《Yahoo Live》結合了音樂、娛樂、八卦和娛樂圈中的大小事。無論對音樂敏感、狂熱於明星八卦，還是對娛樂圈圈中事感興趣，這個節目都能滿足大家的好奇心。 我們將為你揭開娛樂圈的神秘面紗，分享明星們的日常生活、八卦新聞和獨家內幕消息。 同時，帶您深入探索音樂界的最新動態，介紹當前最熱門的音樂人和專輯，並分享他們的背後故事。 💡 立即追蹤YAHOO HONG KONG YouTube頻道+開啟推播通知，緊貼最新YAHOO節目視頻！https://bit.ly/3a1jUCG ▶︎ 立即追蹤Yahoo娛樂圈IG，掌握最新娛樂八卦：https://bit.ly/3kjqnjD #YahooLive #Yahoo娛樂圈 #YahooHK #AnsonKong江𤒹生 #JonJonYahoo LIVE HK ・ 7 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 2 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 3 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 7 小時前
尋求出貨｜傳恒生擬出售逾78億房地產抵押貸款組合 涉英皇國際及大鴻輝興業在內資產
彭博引述消息報道，恒生銀行（011）正尋求出售規模至少10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合，以解決香...BossMind ・ 22 小時前
阿Mo醫療費用傳隱憂 女友So Ching自爆半年無嚟M「身體不斷響警號」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宋熙年為妹妹舉辦告別單身之旅 網民激讚兩姊妹笑容甜美猶如餅印
宋熙年（Sarah）於2007年參加國際中華小姐勇奪冠軍，從而簽約TVB成為藝人，主力主持《東張西望》及明珠台節目《Dolce Vita》，入行12年都未獲安排主持台慶、、頒獎禮等TVB大騷，令唔少網民都替其感到可惜。宋熙年2016年與陳智燊（Jason）結婚，為圈中嘅模範夫妻，二人育有兩子；2019年，宋熙年約滿離巢TVB後繼續主持工作及轉型KOL，不時於社交平台及YouTube頻道大曬生活點滴。日前，宋熙年分享為胞妹舉辦告別單身之旅嘅照片，網民大讚妹妹外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前