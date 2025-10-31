焦點

Gareth.T 倫敦演唱會哀怨小提琴聲貫穿「心傷王子」主題 《用背脊唱情歌》三度獻唱掀高潮

繼今年四月完成橫跨美加五大城市巡演後， Gareth.T 湯令山於昨日（10 月 30 日）首度登陸英國，在倫敦 O2 Shepherd’s Bush Empire 舉行由「棋人英國」主辦的《Gareth.T – Prince of Sadness》演唱會，不僅成為近年少數香港歌手，英國舉行演唱會門票全數售罄，現場一至三樓座無虛席，連地下站區亦擠得水泄不通，氣氛熾熱，展現 Gareth.T 超越地域的音樂魅力。

作為 Gareth.T 首度踏足的歐洲舞台，演出別具意義。他特別選址極具古典歌劇院風格的 O2 Shepherd’s Bush Empire，配合「心傷王子」主題，舞台中央放置一張皇座，營造出淒美而華麗的氛圍。Gareth 身穿毛毛大衣、佩戴太陽眼鏡，手持小提琴登場，以《花樣年華》拉開序幕，哀怨琴音瞬間俘虜全場樂迷。

演唱會前半段，Gareth 巧妙融合兩文三語，接連獻唱《偶像已死》、《去北極忘記你》及《遇上你之前的》等多首作品，展現其跨語言創作實力。為突顯英國站「只此一場」的獨特性，他更驚喜演繹陳僖儀的《蜚蜚》及林子祥經典《孤單》，將現場情緒層層推進，引領樂迷沉浸於音樂的深情世界。

中段 Gareth 獨坐皇座，在藍色燈光映照下，連續演唱《國際孤獨等級》與《緊急聯絡人》，將「孤獨感」詮釋得淋漓盡致。而全場呼聲最高的《用背脊唱情歌》雖已唱畢，Gareth 卻因「一位重要的人在場」而主動二度encore，誠意十足。

一向話不多的 Gareth 在演唱會中特別感謝主辦單位 Chessman UK 及所屬唱片公司 Warner Music Hong Kong，並分享英國之行點滴：「不經不覺已來到第八天，時間過得很快，去了 Abbey Road Studio 錄音，也吃了最愛的連鎖快餐。」他更點名感謝填詞人黃偉文（Wyman），透露兩人雖從未見面，卻能隔空創作多首熱門作品，包括：《勁浪漫 超溫馨》、《國際孤獨等級》、《緊急聯絡人》、《偶像已死》、《你都不知道自己有多好》、《用背脊唱情歌》、《泥菩薩》，首首樂迷喜歡。Gareth 道：「感謝他的文字，感謝他心智的年輕，感謝他願意為我寫歌。」隨後獻上由 Wyman 填詞的《你都不知道自己有多好》。

演唱會尾段氣氛一轉，Gareth 接連送上《勁浪漫 超溫馨》等輕快作品，象徵「心傷王子」走出陰霾，迎向光明。正當演出即將結束之際，Gareth 笑稱收到「高層指示」，應要求第三度唱出《用背脊唱情歌》，全場頓時歡聲雷動，大合唱為這場別具意義的英國首演畫下完美句點。

「心傷王子」Gareth演出不僅吸引眾多海外華人樂迷，更獲吳君如與黃偉文親臨現場支持，見證 Gareth.T 從香港走向世界的音樂實力，也為歐洲樂迷留下難忘的一夜。

