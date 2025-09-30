Garmin 推出可持續長達一個月的 eTrex Touch 導航儀

Garmin 最新發佈的 eTrex Touch 價格為 $449.99 / 約 HK$ 3,508，這款堅固耐用的 GPS 導航儀專為戶外探險而設計，並預先載入了地圖。其 3 吋觸控螢幕可方便用戶在道路和小徑上進行滑動和縮放，並內建 TopoActive 地圖。此外，使用者還可以選擇每月 $4.99 / 約 HK$ 39 的 Outdoor Maps Plus 計劃，以獲取更高級的內容，包括詳細的地形輪廓、衛星影像、土地邊界、野生動物區域等。

這款設備的堅固設計內含 130 小時的電池壽命，在探險模式下可延長至約 650 小時，幾乎能實現一個月的持續使用，無需充電。

以下是 eTrex Touch 的主要規格：

項目 規格 螢幕尺寸 3 吋 電池壽命 130 小時 / 約 650 小時（探險模式） 地圖類型 TopoActive 地圖 Outdoor Maps Plus 計劃 $4.99 / 約 HK$ 39 每月 價格 $449.99 / 約 HK$ 3,508

