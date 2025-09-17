Garmin Bounce 2 兒童智能手錶發佈，具備雙向通話及全新設計

Garmin 最近發佈了 Bounce 2 智能手錶，專為兒童設計，並採用了全新設計及 LTE 連接功能。雖然價格較原版略高，但新增的特性頗具吸引力。

新款 Garmin Bounce 2 擁有圓形表殼，配備 1.2 吋 AMOLED 觸控顯示屏，而原版則採用方形設計和 LCD 面板。該手錶具備 5 ATM 防水等級，並配有硅膠表帶，整體重量為 40.4 克。

除了設計上的更新，Garmin 還增加了雙向通話、語音信息（附轉錄文本）及實時位置追蹤等功能。該智能手錶還配備計步器，並能追蹤多種運動。

Garmin Bounce 2 內建 Amazon Music 應用，使用者可以直接將歌曲下載至手錶，並支援 4GB 儲存空間。此外，該手錶亦支援語音指令。Garmin 宣稱 Bounce 2 的電池續航可達兩天。

Garmin Bounce 2 提供紫色、青色及石墨灰三種顏色選擇，定價為 $299.99 / 約 HK$ 2,339。

