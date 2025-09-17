Garmin Venu 4 發佈 LED 手電筒與無障礙功能升級

Garmin 今日發佈其 Venu 4 智能手錶，進一步提升了 Venu 3 兩年前推出的可及性和睡眠追蹤功能。該手錶現已推出 41mm 和 45mm 兩種型號，起價為 $549.99 / 約 HK$ 4,294，較 Venu 3 價格高出 $100 / 約 HK$ 780。

在 Venu 3 引入的打盹追蹤功能基礎上，Venu 4 進一步擴展了睡眠追蹤功能，能夠監測過去七天的就寢時間一致性。該手錶可以追蹤心率、皮膚溫度和呼吸等健康指標在睡眠期間是否超出正常範圍，這可能指示壓力水平升高或健康問題。Venu 4 還能記錄生活習慣，如咖啡因和酒精攝取，並提供這些因素對睡眠和心率影響的見解。

新的 Garmin Fitness Coach 將根據用戶過去的日常活動、恢復水平及近期睡眠質量生成針對 25 種不同活動（如騎行、步行、劃船或多種運動的組合）的個性化鍛煉計劃。

Venu 3 首次引入了輪椅模式，計算推動次數並增加了運動提醒。Venu 4 進一步擴展了可及性功能，能夠朗讀顯示在手錶表盤上的時間和健康數據。此外，為改善色盲用戶對 Venu 4 屏幕的可讀性，還新增了灰階、紅/綠、綠/紅和藍/黃等顏色過濾器選項。

