GD大巨蛋入場最後機會 清票抽選10／23公布
[NOWnews今日新聞] GD（權志龍、G-DRAGON）將於11月1、2日在台北大巨蛋舉辦安可場演唱會「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE」，本次演出採用實名抽選制的方式販售門票，數萬張門票全數賣光，讓沒抽到票的粉絲超難過。今（20）日主辦單位SuperDome 超級圓頂宣布舉行清票抽選，僅有原本就已經登記Fanclub、一般抽選的粉絲能夠參加，抽票結果將於10月23日中午12點公布。
GD大巨蛋宣布清票 參與資格、當選日曝光
「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE」台北大巨蛋安可演唱會將於11月1、2日舉行，演唱會採實名抽選制，許多粉絲紛紛搶著登記抽票。不過因為GD的魅力太過強大，即使在非常巨大的場地開演唱會，依然有不少民眾沒能順利購得門票，無緣進場看歐巴一眼。
今日演唱會主辦方SuperDome 超級圓頂宣布將進行清票抽選，將釋出先前違反實名制購票、退票所取消的票券。抽選資格也隨之曝光，僅有已登記「Fanclub抽選、一般抽選」的粉絲有資格參與本次清票，結果將於2025年10月23日中午12點陸續發送簡訊、E-mail通知。
沒收到通知怎麼辦？登入系統看最快
若是抽選當天中午沒收到簡訊、E-mail通知怎麼辦？沒收到的通知不用緊張！可以直接登入Ticket Plus遠大售票系統查詢訂單，若是訂單中有顯示「待繳款」，就是有順利抽到票的意思，距離踏進大巨蛋更近一步！不過千萬別忘記一定要在當天晚上8點前完成付款，否則中獎資格將取消。
GD本次演唱會門票，Ticket Plus遠大售票系統僅提供「信用卡線上付清」一種付款方式，並且付款前「需要事先綁定信用卡」，沒有綁定的粉絲，在付款前「必須」先綁定信用卡才能付款。擔心信用卡會因盜刷而不想綁定的粉絲也不用擔心，可以在付款完成後，至「會員專區／個人資料／信用卡資訊」頁面解除綁定，就能夠將登陸在網路上的資訊給刪除。
資料來源：臉書
