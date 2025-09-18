GD演唱會ENCORE台北場9.27公售！免抽籤買飛方法：Trip.com/HopeGoo獨家套票 即睇台北機票最平價錢

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

GD演唱會「Übermensch」ENCORE台北場9.27公售！Trip.com、HopeGoo推獨家套票 附購買貼士

韓國K-POP王者G-DRAGON（GD）的世界巡迴演唱會加推Encore場次，11月將再度登陸台北，準備唱爆台北大巨蛋！這次的演唱會公售將採取實名抽選制，需要預先於9月21-22日到指定網站登記，分為會員及一般抽選兩階段，一般抽選中籤後才有機會於9月27日或28日購票。不過萬一抽不中仍有其他機會，因為Trip.com會獨家開賣演唱會門票加體驗項目套票，HopeGoo則有獨家門票連酒店套票，多個方法搶飛，即睇內文介紹購票攻略！

首踏台北大巨蛋 11.1-2連唱兩日

G-DRAGON「Übermensch」世界巡迴演唱會3月於韓國開跑，走訪全球至少14個城市及地區。近日官方宣佈加開Encore場，包括11月1-2日再回到台北，場地則轉到更大的台北大巨蛋，票價由新台幣1,980元至8,980元（約港幣511.6至2,320.5元）不等。門票將於9月27日下午12點起於Ticket Plus 遠大售票系統公開發售，如希望參加公售，需於9月21日12pm至9月22日11:59pm期間到遠大售票系統登記抽選，台北場門票會採取實名制認證，入場時需攜帶身分證正本，資料不符將無法入場。Trip.com亦會於公售同一時間開賣演唱會門票連體驗項目套票，觀眾多一個渠道搶飛，建議叫多幾個朋友幫手。

立即經Trip.com訂票

GD將於11月1-2日首踏台北大巨蛋（官方圖片）

VVIP及VIP將可享不同福利，如果想歡送GD，就要入手VVIP門票（官方圖片）

Trip.com獨家發售套票

門票共提供8種票價選擇，由新台幣1,980元起，全場為坐位，VVIP區8,980元與VIP區7,980元包含20元福利券，VVIP及VIP票價可兌換的福利不同。Trip.com獨家套票預計將由一張指定價位門票及當地玩樂體驗或交通券組成，售價待定。此次獨家套票只限Trip.com App購買，購買時只需選擇票價，不可選擇指定座位。記得提早下載App及加入會員，並在賬戶「常用旅客資料」預填購票人資料，搶票時直接勾選，無需再填，校定鬧鐘9月27日12pm準時搶飛！

Trip.com發售時間：2025年9月27日12pm

獨家套票：一張指定價位門票及當地玩樂體驗或交通券組成

價錢：待定

套票票價選擇：新台幣$8,980(VVIP)／$7,980(VIP)／$6,980／$5,980／$4,980／$3,980／$2,980／$1,980

立即經Trip.com訂票

台北大巨蛋參考座位表（官方圖片）

HopeGoo 9.27 12pm開賣限量門票

除此之外，HopeGoo同程旅行亦推出限量門票，同樣於9月27日12pm開售。HopeGoo未公佈售票詳情，未知是單售門票，還是一如上次門票連酒店套票。顧客必需下載HopeGoo App及註冊會員才合資格搶票，每位會員只可以購買一份產品，建議大家提早於會員資料中輸入正確全名、電話等「旅客資訊」及付款方式等「預訂資訊」，加快搶票時結帳速度。

HopeGoo發售時間：2025年9月27日12pm

立即經HopeGoo訂購

HopeGoo推限量門票，記得校鬧鐘搶票（圖片來源：HopeGoo Facebook）

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE, presented by CTBC Bank

演出日期：2025年11月1及2日

演出地點：台北大巨蛋

同期台北機票來回連稅$898起

入手門票的同時，當然都要買機票啦！Yahoo購物專員經Google Flight搜尋10月31日出發、11月3日回程的香港直飛台北航班，最平的航班來回連稅只需$898起！坐大灣區航空早去晚返，但只包一件7kg手提行李。此外，經Trip.com搜尋同一日子的機票，乘搭香港快運航空來回連稅$967起，午去晚返，惟沒有行李限額。如需要攜帶行李，不妨考慮中華航空來回連稅$1,289起，包7kg手提行李及個23kg寄艙行李，更有飛機餐，而且航班有更多時間可選。

按此前往Trip.com訂購台北機票

10月31日出發、11月3日回程，香港快運機票$967起（圖片來源：Trip.com截圖）

同樣日子，中華航空機票$1,289起（圖片來源：Trip.com截圖）

台北大巨蛋

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號（地圖按此）

交通：台北捷運藍線(板南線)國父紀念館站4號及5號出口直達。

