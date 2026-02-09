GD韓國見面會圓滿落幕 期待Big Bang合體活動

【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）上周五（6日）起一連三日在首爾奧林匹克體操競技場舉行粉絲見面會，是他出道20年來首次以個人名義開見面會，3日間共招待超過4萬粉絲入場。

昨晚（8日）他繼續應粉絲要求挑戰多首人氣歌曲的舞蹈，當舞蹈員「權氏兄弟」送上蛋糕慶祝首次見面會舉行成功，GD便展現調皮一面，與「權氏兄弟」一起做出捲曲身體的動作，「擾攘」一番才肯乖乖吹熄蠟燭，相當搞笑。今次見面會是由網紅Mimiminu擔任主持，Mimiminu亦是GD的忠實粉絲，GD昨晚搭實對方膊頭擺甫士拍照留念。

談到決定舉行見面會的原因，GD表示：「巡唱時有很多人未能參與，覺得很可惜，所以我想創造一次家庭聚會，這就像是達成願望的時間，我愛大家！」而Big Bang將展開20周年的活動，他表示：「作為成員和粉絲，我也覺得很期待，成員們也當然是這樣想。」而GD亦將於日本橫濱及泰國曼谷舉行見面會。

此外，Big Bang前成員T.O.P早前宣布將攜新專輯重返樂壇，韓媒今日（9日）爆料指T.O.P的新歌MV將由女神NaNa擔任女主角，MV已於去年完成拍攝，消息指T.O.P現時的經理人公司代表是NaNa過去的經理人，因此令兩人有機會合作。

